もちろん慎重な見方は強い。というのも、彼がこれまでのキャリアで一度立ち止まることになった理由は、身体的な問題だけでなく、精神面の踏ん張りが利かなかったことにもあったからだ。そうした問題は今では過去のものとなったようで、ネイマールがサントスを説得し、チャンスを与えさせる後押しにもなった。

2人は実際、若い頃やブラジル代表の各カテゴリーでたびたび一緒にプレーしてきたが、クラブで共闘したことは一度もなかった。そこに加わるのが、ユヴェントス退団後に欧州の移籍市場終盤で加入した、アルトゥールというもう1人の元バルセロナ戦士だ。