サントスはまさにドリームチームを作り上げつつあり、1年以上前に至宝ネイマールを復帰させたのに続き、この数時間で、ヴァスコ・ダ・ガマとの契約満了後にフリーとなっていたブラジルのもう1人の偉大な元スター、フィリペ・コウチーニョの獲得を完了させた。
(C)Getty images
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コウチーニョがネイマール、アルトゥールとともにプレーへ。サントスが正式発表した
年末までの契約
サントスの公式発表により、クチーニョが2026年12月31日までの契約にサインしたことが正式に明文化された。この日付は、実質的にブラジルのシーズンが終了するタイミングとなる。
実際、クチーニョが公式戦に出場したのは昨年2月14日が最後だった。当時はヴァスコ・ダ・ガマでプレーしており、幼少期に育ったこのクラブからインテルへと渡った。
アルトゥールとネイマールとともに
もちろん慎重な見方は強い。というのも、彼がこれまでのキャリアで一度立ち止まることになった理由は、身体的な問題だけでなく、精神面の踏ん張りが利かなかったことにもあったからだ。そうした問題は今では過去のものとなったようで、ネイマールがサントスを説得し、チャンスを与えさせる後押しにもなった。
2人は実際、若い頃やブラジル代表の各カテゴリーでたびたび一緒にプレーしてきたが、クラブで共闘したことは一度もなかった。そこに加わるのが、ユヴェントス退団後に欧州の移籍市場終盤で加入した、アルトゥールというもう1人の元バルセロナ戦士だ。
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