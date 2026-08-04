このGKは、CBSアリーナへの完全移籍が決まった喜びを口にした。「本当にうれしい。いろいろな感情がある」と語った。「ワクワクしているし、これで決まって、自分があの仲間たちのもとへ、そして在籍するのが大好きだったクラブへ戻ってきたと分かって、ようやく安心できる」

コヴェントリーのランパード監督も、第一GKの復帰を称賛し、こう述べた。「カールが完全移籍という形で再び我々のもとへ来てくれて素晴らしい。彼は非常にプロフェッショナルで、素晴らしい人間性を備えている。昨季の昇格に向けてもチームに絶大な影響を与えてくれた。また一緒に仕事をするのを楽しみにしているし、彼を再びグループに迎え入れられることをうれしく思う」