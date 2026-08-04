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Coventry City v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

コヴェントリー・シティ、ブライトンからカール・ラッシュワースを完全移籍で獲得　クラブ史上最高額の契約成立

移籍情報
カール・ラッシュワース
コヴェントリー・シティ
ブライトン
プレミアリーグ

コヴェントリー・シティは、CBSアリーナでの成功したレンタル期間を経て、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンからGKカール・ラッシュワースをクラブ史上最高額で完全移籍加入させた。 25歳のラッシュワースは、フランク・ランパード監督のチームがチャンピオンシップ優勝を果たすうえで重要な役割を担い、昨季はリーグ戦全46試合で17回のクリーンシートを記録した。

  • コヴェントリー、ラッシュワースのクラブ記録となる移籍を完了

    コヴェントリーは、ブライトンからGKラッシュワースを完全移籍で獲得したことを正式に発表した。移籍金は報道によるとクラブ史上最高額の2200万ポンド。25歳の守護神は、前季のコヴェントリーのチャンピオンシップ優勝シーズンでゴールデングローブ賞を獲得した後、CBSアリーナで長期契約に合意した。この契約により、ブライトンでトップチーム出場が一度もなく、6度の個別レンタル移籍を経験したラッシュワースの7年間に及ぶ在籍に終止符が打たれた。



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    ランパード、ラッシュワースの完全移籍加入を歓迎

    このGKは、CBSアリーナへの完全移籍が決まった喜びを口にした。「本当にうれしい。いろいろな感情がある」と語った。「ワクワクしているし、これで決まって、自分があの仲間たちのもとへ、そして在籍するのが大好きだったクラブへ戻ってきたと分かって、ようやく安心できる」

    コヴェントリーのランパード監督も、第一GKの復帰を称賛し、こう述べた。「カールが完全移籍という形で再び我々のもとへ来てくれて素晴らしい。彼は非常にプロフェッショナルで、素晴らしい人間性を備えている。昨季の昇格に向けてもチームに絶大な影響を与えてくれた。また一緒に仕事をするのを楽しみにしているし、彼を再びグループに迎え入れられることをうれしく思う」

  • コヴェントリー・シティ、トップリーグに向けたチーム作りを継続

    ラッシュワースの加入により、コヴェントリーの今夏の新戦力は4人目となった。待望のプレミアリーグ復帰に向けて準備を進める中、クラブはこれに先立ち、アイントラハト・フランクフルトからスイス代表DFオーレル・アメンダを1700万ポンドで獲得し、2023年にハジ・ライトの獲得に投じた770万ポンドを上回って、移籍金のクラブ記録を更新していた。さらにスカイブルーズの首脳陣は、フランク・ランパード監督の戦力を強化するため、ルーム・チュナフランク・オニェカの獲得もまとめた。

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  • Coventry City v Real Betis - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    アーセナル戦がランパード率いるチームを待ち受ける

    ランパード監督率いるチームは、四半世紀にわたる待機を経てトップリーグ復帰を果たすのを前に、戦術面の準備に重点を置いている。ルシュワースのGKとしての落ち着きは、コヴェントリーが8月21日にエミレーツ・スタジアムで前回王者アーセナルとのシーズン初戦に臨む際、重要な土台となるはずだ。厳しい開幕カードに直面することは、プレミアリーグでの足場固めを目指すクラブにとって、いきなりの試金石となる。

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