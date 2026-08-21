ベントリーは、コベントリー・シティの野心的なプロジェクトに加わる喜びを語り、ロッカールームにリーダーシップと高い基準をもたらしたいと意欲を見せた。今回の移籍について、ベントリーは次のように強調している。「コベントリー・シティは素晴らしいクラブで、この契約をまとめることができて本当にうれしい」と、クラブ公式サイトに語った。

「ここは発展している場所だと感じるし、昨季の素晴らしいシーズンを受けて、クラブ全体に本当に良い雰囲気がある。とても前向きで、新シーズンにできる限り成功することを目標に入っていくことへの明らかな高揚感がある。

「自分は多くの経験をもたらせる。自分は優れたリーダーシップの資質を持つベテラン選手であり、とても高い基準を持っている人間だ。もちろん、ピッチ上でも自分の足跡を残したい。ここには本当に良いGK陣がいる。チャンスを得た時、それをつかめるかどうかは自分次第だ。クラブがプレミアリーグで結果を出す手助けをしたい」