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コヴェントリー・シティ、ダン・ベントリーのウルヴスからの移籍完了 フランク・ランパードがプレミアリーグの戦力を強化
コヴェントリー・シティがGKを確保
コヴェントリーは、プレミアリーグでの戦いを前に、ウルヴァーハンプトンからベントリーを2年契約で完全移籍加入させた。33歳のGKは、2023年1月の加入後にトップチームで17試合に出場し、3年半を過ごしたモリニューを離れる。ベントリーは2026-27シーズン開幕後のウルヴァーハンプトンの最初の2試合で、チャンピオンシップとカラバオカップの両方に出場しており、ランパードはこの守護神の確保に素早く動いた。
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経験豊富なGKが抱負を語る
ベントリーは、コベントリー・シティの野心的なプロジェクトに加わる喜びを語り、ロッカールームにリーダーシップと高い基準をもたらしたいと意欲を見せた。今回の移籍について、ベントリーは次のように強調している。「コベントリー・シティは素晴らしいクラブで、この契約をまとめることができて本当にうれしい」と、クラブ公式サイトに語った。
「ここは発展している場所だと感じるし、昨季の素晴らしいシーズンを受けて、クラブ全体に本当に良い雰囲気がある。とても前向きで、新シーズンにできる限り成功することを目標に入っていくことへの明らかな高揚感がある。
「自分は多くの経験をもたらせる。自分は優れたリーダーシップの資質を持つベテラン選手であり、とても高い基準を持っている人間だ。もちろん、ピッチ上でも自分の足跡を残したい。ここには本当に良いGK陣がいる。チャンスを得た時、それをつかめるかどうかは自分次第だ。クラブがプレミアリーグで結果を出す手助けをしたい」
ベテランが重要な層の厚みを加える
ベントリーはイングランドの各カテゴリーで豊富な経験を積んできた。サウスエンド・ユナイテッドで腕を磨き、ブレントフォードでもプレー。その後、2020-21シーズンにはブリストル・シティで年間最優秀選手に輝いた。プレミアリーグでの最高の瞬間は2025年4月に訪れ、オールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドを相手に見事なクリーンシートを達成。ウォルヴァーハンプトンは1-0の記憶に残る勝利を収めた。その落ち着きと経験に裏打ちされたノウハウは、コヴェントリー・シティがトップリーグ残留を争う中、ランパード監督にとってGK陣の非常に貴重な厚みとなる。
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過酷なトップリーグの試練が待ち受ける
コヴェントリーは、プレミアリーグ復帰初戦で、現王者アーセナルとのアウェー戦という厳しい開幕戦を金曜夜に迎える。ランパード監督にとっては、シーズン序盤の数週間に厳しい日程が控える中、守備陣を早急に機能させる必要がある。ベントリーは今後、第一GKのカール・ラッシュワースと正守護神の座を争うことになる。昇格組にとっては残留争いを勝ち抜くうえで、勝ち点1つひとつが極めて重要となる。
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