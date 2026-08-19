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コヴェントリー・シティに大打撃、フランク・ランパードがハジ・ライトの離脱は最長3カ月と明かす
コヴェントリー・シティ、深刻な負傷の痛手
『talkSPORT』の報道によると、コヴェントリー・シティはプレミアリーグ復帰戦でライトを欠くことになる。ランパード監督は、このFWが深刻な大腿四頭筋の負傷により、最長で3カ月離脱する可能性があると認めた。このアクシデントにより、コヴェントリーが金曜夜にアウェーでアーセナルとの新シーズン開幕戦に臨む際、ライトはメンバーに入らないことになった。
28歳の同選手は昨季、チームのチャンピオンシップ優勝と昇格に貢献する17得点を記録し、素晴らしいシーズンを送った。エスパニョール戦とモナコ戦のプレシーズン最後の2試合も欠場しており、25年ぶりのトップリーグ初戦に向けて準備を進めるチームにとって、その不在は戦力面で大きな痛手となる。
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ランパードがライトの負傷への失望を明かす
アーセナル戦を前にした会見で、ランパード監督はこの状況について率直に語った。「ハジ・ライトはアーセナル戦に出場できない」とランパード監督は述べた。「しばらくは出場できない。大腿四頭筋に非常に深刻な負傷を負っており、ハジ本人にとっても、我々にとっても残念なことだ。離脱は間違いなく数週間に及ぶだろうし、12週間に達する可能性すらある」
この離脱は、指揮官が最近ライトを高く評価していただけに、とりわけ痛手となる。ランパード監督は昨日、GOALの独占インタビューでライトの重要性を強調。昨季ミドルズブラ戦で決めたハットトリックが、トップディビジョンで必要とされる競争心を示していたと指摘していた。
コヴェントリー、新戦力に得点力を託す
ライトの回復を待つ間、コヴェントリーは移籍市場で素早く動き、攻撃の選択肢を強化した。クラブは今週だけで2人のストライカーを獲得しており、ノッティンガム・フォレストからタイウォ・アウォニイを900万ポンドと報じられる移籍金で迎え入れ、さらにフェネルバフチェからシディキ・シェリフも加入させた。
アウォニイはプレミアリーグで4シーズンの経験を持って加入し、ノッティンガム・フォレスト在籍時にはリーグ戦通算21ゴールを記録した。その存在により、エリス・シムズやブランドン・トーマス＝アサンテと並ぶ先発争いは激しさを増すことになる。さらにコヴェントリーはこの移籍市場で4度にわたってクラブの移籍金記録を更新しており、過密日程に備えるため、MFケイレブ・イレンキイの獲得に2310万ポンドを投じた。
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コヴェントリー・シティの次は？
コヴェントリーは金曜日、得点源を欠く中でアーセナル戦の好結果を目指す。ランパードは、クラブがプレミアリーグ残留を目指す中、8月31日の期限前にさらなる補強を行う可能性を否定していない。一方、ライトは長期的なリハビリプログラムを開始し、3カ月以内の復帰を目指して、イングランド最高峰の大会で待望のデビューを果たすことを期待している。
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