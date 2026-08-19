アーセナル戦を前にした会見で、ランパード監督はこの状況について率直に語った。「ハジ・ライトはアーセナル戦に出場できない」とランパード監督は述べた。「しばらくは出場できない。大腿四頭筋に非常に深刻な負傷を負っており、ハジ本人にとっても、我々にとっても残念なことだ。離脱は間違いなく数週間に及ぶだろうし、12週間に達する可能性すらある」

この離脱は、指揮官が最近ライトを高く評価していただけに、とりわけ痛手となる。ランパード監督は昨日、GOALの独占インタビューでライトの重要性を強調。昨季ミドルズブラ戦で決めたハットトリックが、トップディビジョンで必要とされる競争心を示していたと指摘していた。