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コヴェントリー監督のフランク・ランパードがリーグ・マネージャーズ・アソシエーションの年間最優秀監督賞を受賞し、サー・アレックス・ファーガソンから祝福のメッセージを受けた。
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ランパード、コヴェントリーの昇格で最優秀賞を受賞
47歳のヘッドコーチは、コヴェントリーを率いて歴史的なシーズンを迎え、LMA年間最優秀監督賞を受賞した。元チェルシー、エヴァートン指揮官である彼は、スカイ・ブルーズを圧倒的な強さでチャンピオンシップ優勝に導き、2001年以来のプレミアリーグ復帰を果たした。
まず同ディビジョン最優秀監督賞を受賞し、さらに年間最優秀監督に贈られるサー・アレックス・ファーガソン・トロフィーにも選ばれた。ロンドンでの授賞式では、ミッドランドのクラブを2部リーグの強豪へと変えたランパードの功績が称えられた。
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アレックス・ファーガソン卿の個人的な追悼の言葉
治療後の回復期にあるファーガソン氏はイベントを欠席したが、マンチェスター・ユナイテッドの伝説的元監督はメッセージを伝えることを怠らなかった。イングランド代表監督のトーマス・トゥヘル氏がステージに上がり、賞を授与したあと、ファーガソン氏からランパード氏への直筆手紙を読み上げた。
トゥヘルは手紙を読み上げる前に「サー・アレックスがいないのは寂しい。早期回復を祈り、来年は一緒にこの舞台に立ちたい」と語り、「それまで、フランク、この手紙を読み上げることを光栄に思う」と続けた。
手紙にはこう書かれていた。「親愛なるフランクへ。LMA年間最優秀監督賞の受賞、心よりお祝い申し上げます。あなたとチームが成し遂げたことを、大いに誇りに思ってください。監督として、そしてリーダーとしてのあなたの個性は、今シーズン、チームが自信と自己確信を持って素晴らしいサッカーを披露した姿に如実に表れています。私はあなたのプレーを見るのを楽しませていただきました。 話したとき、あなたの謙虚さと学びへの好奇心に感銘を受けました。この受賞はあなたにとって大きな意味を持つでしょう。来シーズンのプレミアリーグでの活躍を祈っています。」
アルテタも祝賀に加わる
この夜、ミケル・アルテタも大きな栄誉に輝いた。アーセナル監督はチャンピオンズリーグ決勝の準備中にもかかわらずコーチ陣と出席し、プレミアリーグ年間最優秀監督賞を受賞。候補にはペップ・グアルディオラ、マイケル・キャリック、アンドニ・イラオラ、キース・アンドリュース、レジス・ル・ブリスも名を連ねていた。
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サッカー界全体での認知
LMAアワードでは、女子サッカーとEFL下部リーグの監督も表彰された。マンチェスター・シティのアンドレ・イェグルツ監督は、チェルシーの6年連続優勝を止め、女子スーパーリーグ（WSL）年間最優秀監督に選ばれた。WSL 2ではチャールトンのカレン・ヒルズ監督が受賞。
EFLでは、リンカーン・シティを率いたマイケル・スクバラがリーグ・ワン最優秀監督賞、ブロムリーを成功に導いたアンディ・ウッドマンがリーグ・ツー最優秀監督賞を受けた。それでもこの夜の主役はランパード。コヴェントリー・ビルディング・ソサエティ・アリーナでの手腕が評価され、彼の評価はさらに高まった。