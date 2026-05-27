コヴェントリー監督のフランク・ランパードがリーグ・マネージャーズ・アソシエーションの年間最優秀監督賞を受賞し、サー・アレックス・ファーガソンから祝福のメッセージを受けた。

治療後の回復期にあるファーガソン氏はイベントを欠席したが、マンチェスター・ユナイテッドの伝説的元監督はメッセージを伝えることを怠らなかった。イングランド代表監督のトーマス・トゥヘル氏がステージに上がり、賞を授与したあと、ファーガソン氏からランパード氏への直筆手紙を読み上げた。

トゥヘルは手紙を読み上げる前に「サー・アレックスがいないのは寂しい。早期回復を祈り、来年は一緒にこの舞台に立ちたい」と語り、「それまで、フランク、この手紙を読み上げることを光栄に思う」と続けた。

手紙にはこう書かれていた。「親愛なるフランクへ。LMA年間最優秀監督賞の受賞、心よりお祝い申し上げます。あなたとチームが成し遂げたことを、大いに誇りに思ってください。監督として、そしてリーダーとしてのあなたの個性は、今シーズン、チームが自信と自己確信を持って素晴らしいサッカーを披露した姿に如実に表れています。私はあなたのプレーを見るのを楽しませていただきました。 話したとき、あなたの謙虚さと学びへの好奇心に感銘を受けました。この受賞はあなたにとって大きな意味を持つでしょう。来シーズンのプレミアリーグでの活躍を祈っています。」