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コヴェントリーをプレミアリーグに導いたフランク・ランパードが、ボーンマス監督候補の最終3名に入った。
イラオラ、夏の突然の退団を認める
イラオラはボーンマスに今シーズン限りで退任すると伝えた。3年間の在任は「一つのサイクルの終わり」だと感じたためだ。
クラブは過去15か月間、長期契約の更新を模索してきたが、今回の決定は大きな打撃だ。
クラブは1月の補強と給与規定順守で残留を訴えたが、彼は新たな挑戦を求めた。イラオラは現在、欧州の複数クラブが獲得を望む有力候補となっている。
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フランク・ランパードが有力候補に浮上
inewsによると、まもなく空く監督ポストの後任候補にランパードが浮上している。元イングランド代表MFのランパードは今シーズン、チャンピオンシップで「最優秀監督賞」にノミネートされるなど、ベンチで目覚ましい手腕を発揮。その活躍は、新監督を探すプレミアリーグクラブのオーナーにも注目されている。
ランパードは同クラブと縁が深い。叔父のハリー・レドナップが監督を務め、従兄弟のジェイミー・ランパードもクラブ首脳と親交がある。
今季の戦術進化で2部を席巻した実績は、安定と成長を求めるボーンマスに最適だ。
マッケナとイニゴ・ペレスが最終候補に選ばれた。
ランパードは有力候補だが、ボーンマスが注目するのは彼だけではない。昨季降格したイプスウィッチ・タウンのキエラン・マッケナ監督も注目の指揮官だ。
その後、イプスウィッチをチャンピオンシップ首位に導いたことで、周辺関係者は彼のキャリアにとってボーンマスへの移籍が「自然な次の一歩」と報じている。
さらに、ラージョ・バジェカーノのイニゴ・ペレスも候補に挙がっている。イラオラ前監督の下でアシスタントを務めたペレスは、戦術がチームに適合し、スムーズな移行が可能だと見込まれている。
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退任するイラオラ氏の次の一手は？
イラオラ氏の早期退任発表は、市場への存在アピールを狙った戦略とみられる。現時点で次職は決まっていないが、マンチェスター・ユナイテッドやクリスタル・パレスとの噂に加え、バルベルデ監督辞任を受けたアスレティック・ビルバオ復帰の可能性も取り沙汰されている。
さらに、リヴァプールやニューカッスルが今夏に監督交代を決断した場合、彼の名前が候補に挙がる可能性もあるという。ただ、情報筋によると、43歳のイラオラは適切なプロジェクトがあればイングランドに残る可能性が高いという。