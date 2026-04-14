イラオラはボーンマスに今シーズン限りで退任すると伝えた。3年間の在任は「一つのサイクルの終わり」だと感じたためだ。

クラブは過去15か月間、長期契約の更新を模索してきたが、今回の決定は大きな打撃だ。

クラブは1月の補強と給与規定順守で残留を訴えたが、彼は新たな挑戦を求めた。イラオラは現在、欧州の複数クラブが獲得を望む有力候補となっている。







