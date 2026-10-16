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ライブ
Newcastle United v Strasbourg - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya
翻訳者：

コヴェントリーでの惨事後、ダン・バーンがニューカッスルでの今後について大きなヒントを示す

ダニエル・バーン
ニューカッスル
ニューカッスル 対 アストン・ヴィラ
プレミアリーグ

ダン・バーンは、足首の負傷を経てニューカッスル・ユナイテッドの先発の座を取り戻すには厳しい競争が待っていると認めた。クラブの主将はチームメートを称賛する一方、アストン・ヴィラ戦を前に、新監督マティアス・ヤイスレの下で先発の座を勝ち取る決意を示している。

  • バーン、ニューカッスルでの復帰を目指す

    バーンはニューカッスルの先発の座を争う準備ができている。クラブの主将を務める同選手は足首の負傷でシーズン開幕を欠場したが、現在は完全に回復し、チームへの貢献に意欲を見せている。

    先日のコヴェントリー・シティ戦での1-4の敗北では、終盤に短時間出場した。ただ、ヤイスレ監督は医療部門からの具体的なデータを基に、万全の状態への復帰を慎重に進めている。

    バーンは、主将であることが先発を保証するわけではないと理解している。ブライトンの元DFは、新監督に練習場で自らの力を証明しなければならないと分かっている。

  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ポジション争いに挑む

    ヤイスレはここ数週間、スフェン・ボトマンとマリック・チャウによる堅固な守備のコンビを確立した。バーンはポジションを争う2人の好調ぶりを認め、今後の競争を受け入れている。

    「コンディションを整えるために懸命に取り組んできたので、いずれチャンスを得られればと思う」。今季初の公式戦での先発について尋ねられたバーンは『クロニクル・ライブ』にそう語った。「試合に出ている選手たちは本当によくやっている。だから、再びメンバーに入るには懸命に取り組まなければならない」

  • ロッカールームでの重要なリーダーシップ

    出場時間は少ないものの、バーンはピッチ外で依然として大きな影響力を持つ。ヤイスレ監督は34歳のバーンを、ロッカールームをまとめる重要な存在であり、自身の構想に欠かせない一員と見ている。

    ドイツ人のヤイスレ監督は、夏にエディ・ハウが退任した後、従来のコーチ陣を一新した。そのため、チーム内の調和を保つうえで、ベテラン主将の知識と経験に大きく頼っている。

    ヤイスレ監督は「そこは本当に慎重に対処する必要がある。彼らの不在は非常に大きかったので、そこが難しいところだ。ダンが先発するには、おそらく時間が足りない」と語った。

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    アストン・ヴィラ戦で巻き返す

    ニューカッスルは次戦のアストン・ヴィラ戦で、コヴェントリー戦での失望を払拭したいところだ。ヤイスレ率いるチームはプレミアリーグで6試合を終えて勝ち点8の11位。ヴィラは今季序盤に苦戦し、ここまで勝ち点5にとどまっている。ニューカッスルはホームのサポーターの前で勝ち点3を獲得したい考えだ。

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プレミアリーグ

2026年10月17日

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