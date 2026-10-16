バーンはニューカッスルの先発の座を争う準備ができている。クラブの主将を務める同選手は足首の負傷でシーズン開幕を欠場したが、現在は完全に回復し、チームへの貢献に意欲を見せている。

先日のコヴェントリー・シティ戦での1-4の敗北では、終盤に短時間出場した。ただ、ヤイスレ監督は医療部門からの具体的なデータを基に、万全の状態への復帰を慎重に進めている。

バーンは、主将であることが先発を保証するわけではないと理解している。ブライトンの元DFは、新監督に練習場で自らの力を証明しなければならないと分かっている。