Getty Images Sport
翻訳者：
コヴェントリーが優勝争いを繰り広げる中、フランク・ランパードがチャンピオンシップの「今季最優秀監督賞」にノミネートされたが、レックサムのフィル・パーキンソンは候補から外れた
ランパードがスカイ・ブルーズを牽引する
イングランド・フットボール・リーグ（EFL）は、CBSアリーナでの劇的な手腕により、チェルシーのレジェンドであるランパードが、この名誉ある最優秀監督賞の最有力候補であることを確認した。2024年11月に指揮を執って以来、元イングランド代表のランパードはコヴェントリーを2部リーグの支配的な存在へと変貌させ、スカイ・ブルーズは今シーズンの残り5試合であと4ポイントを獲得すれば、トップリーグへの復帰を確定させることになる。 47歳のランパードは、ミルウォールのアレックス・ニール、ハル・シティのセルゲイ・ヤキロヴィッチ、ミドルズブラのキム・ヘルベリといった候補者とこの賞を争っており、受賞者は4月19日にロンドンで発表される予定だ。
- Getty Images Sport
レックサムのパーキンソン、選考から漏れる
ランパードがノミネートを喜ぶ一方で、レックサムのフィル・パーキンソン監督は候補リストに名を連ねることができなかった。ハリウッド資本が所有するこのクラブをシーズンの大半において昇格争いに導いたにもかかわらず、最近の不振により、レッド・ドラゴンズの勢いは最悪のタイミングで失速してしまった。 パーキンソンのノミネート漏れは、サウサンプトンにホームで5-1という屈辱的な敗北を喫した直後の出来事だ。この結果により、レックサムはプレーオフ圏外に転落し、シーズン残り5試合となった今、ライアン・レイノルズとロブ・マックのプレミアリーグ昇格への夢は、まさに一触即発の状況に追い込まれている。
チャンピオンシップのスター選手と若手有望株が表彰された
ベンチを離れても、チャンピオンシップの「シーズン最優秀選手」を巡る争いは同様に熾烈だ。コヴェントリーの昇格への勢いはノミネートにも反映されており、ゴールキーパーのカール・ラッシュワースが選出された。彼に加え、ミドルズブラのミッドフィールドの要であるヘイデン・ハックニー、ミルウォールの攻撃的選手フェミ・アジー、そして15位のスワンズで驚異的な20ゴールを挙げたスウォンジー・シティの決定力抜群のフォワード、ザン・ヴィポトニクが名を連ねている。
若手部門には新星が勢ぞろいしている。レスター・シティのジョーダン・ジェームズ、シェフィールド・ユナイテッドのシディ・ペック、ダービー・カウンティのボビー・クラークが、才能あふれる若手選手賞のミッドフィルダー部門候補リストを構成している。ストーク・シティの20歳の守備の天才、アシュリー・フィリップスもこの賞の候補に名を連ねている。
- Getty Images Sport
下部リーグのノミネート選手
リーグ1では、リンカーン・シティでの目覚ましい活躍が評価されたマイケル・スクバラが、ブラッドフォード・シティのグラハム・アレクサンダー、カーディフ・シティのブライアン・バリー＝マーフィー、そしてスティーブニッジのアレックス・レヴェル監督と共にノミネートされた。リンカーンがイースターの連休中に昇格を正式に決定したことで、スクバラのノミネートは確実なものとなった。 リーグ2の候補者リストには、ブロムリーでの歴史的なシーズンを経てアンディ・ウッドマンが名を連ね、MKドンズのポール・ウォーン、オールドハムのミッキー・メロン、ケンブリッジ・ユナイテッドのニール・ハリスと共に選出された。3つのディビジョンすべての受賞者は、EFLの年次ガラで祝福される予定であり、コヴェントリー・シティを再建したランパードが、その主役となることが広く予想されている。