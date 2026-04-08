ベンチを離れても、チャンピオンシップの「シーズン最優秀選手」を巡る争いは同様に熾烈だ。コヴェントリーの昇格への勢いはノミネートにも反映されており、ゴールキーパーのカール・ラッシュワースが選出された。彼に加え、ミドルズブラのミッドフィールドの要であるヘイデン・ハックニー、ミルウォールの攻撃的選手フェミ・アジー、そして15位のスワンズで驚異的な20ゴールを挙げたスウォンジー・シティの決定力抜群のフォワード、ザン・ヴィポトニクが名を連ねている。

若手部門には新星が勢ぞろいしている。レスター・シティのジョーダン・ジェームズ、シェフィールド・ユナイテッドのシディ・ペック、ダービー・カウンティのボビー・クラークが、才能あふれる若手選手賞のミッドフィルダー部門候補リストを構成している。ストーク・シティの20歳の守備の天才、アシュリー・フィリップスもこの賞の候補に名を連ねている。