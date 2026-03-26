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Nils-Ole BookIMAGO / Sven Simon
Christian Guinin

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コヴァチ監督の「天作の組み合わせ」と意外な補強候補：オレ・ブック監督の下、BVBが最大の課題を解決する道筋

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スポーツディレクターのポストにおける再編だけでなく、BVBは来夏、大幅な陣容の刷新を迫られている。数名のベテラン選手がクラブを去ることになるが、たとえ彼らが去らなくても、早急な改善が必要な課題がチームには残されている。

セバスティアン・ケールの後任として、これらの課題に取り組むのは、何よりも新任の責任者ニルス＝オレ・ブックの役割である。

エルバースベルクのスポーツディレクターとして、ブックは、小規模なクラブという明確な財政的制約がある中で、ニック・ウォルテマデ（ニューカッスル・ユナイテッド）、フィスニック・アスラニ（TSGホッフェンハイム）、ユネス・エブヌタリブ（アイントラハト・フランクフルト）といった選手たちを早期に発掘したことで、とりわけ高い評価を得た。 水曜日の就任会見で、かつて2部リーグでプレーしたブックは、状況は変わったものの、自身のアプローチを根本的に変えるつもりはないと語った。「基本的に、優れたサッカー選手はリーグを超えて優れた選手だと信じています。我々は、ボルシア・ドルトムントをより良くする『宝石』を見つけようと試みます。ここではスカウティングや分析に関して他の手段があります。それらを活用していきます。（……）」


スポーツディレクターのラース・リッケンは、チーム編成とケールの後任の評判について次のように強調した。「今後、U-21チームで戦うようなことはしない。若手を起用すると言って、結局7位に終わり、互いに抱き合って喜んでいるようなことはできない。バランスが必要だ。」

いずれにせよ、BVBには課題がいくつかある。どのポジションで手を打つ必要があるのか？誰が候補として挙がっているのか？そして、現在の噂とは別に、ボルシア・ドルトムントにふさわしい選手とは誰だろうか？

  • Ramon Hendriks Stuttgartgetty

    BVBの課題その1――センターバック：VfBシュトゥットガルトはまたしても犠牲になるのか？

    来シーズンに向けて、おそらく最大の課題となるだろう。ニコ・コヴァチ監督が3バックを好むため、今シーズンも長期離脱者が出たことで、センターバック陣は度々人手不足に陥っていた。 さらに悪いことに、FCチェルシーは去る冬の移籍市場で、レンタル移籍中のアーロン・アンセルミノを呼び戻した。彼はこれまでBVBのユニフォームを着て極めて説得力のあるプレーを見せており、一部のクラブ関係者からはシーズン終了後も残留するのではないかという期待さえ寄せられていたという。

    紙面上では、ニコ・シュロッターベック、ヴァルデマール・アントン、ラミー・ベンセバイニ、ニクラス・ズーレ、ルカ・レッジャーニ、エムレ・カン、フィリッポ・マネの6選手が、先発メンバーの3枠を争っている。一見するとそれほど深刻には見えないが、よく見てみると実情が明らかになる。 カンは2月末のFCバイエルンとのビッグマッチで前十字靭帯を断裂し、長期離脱を余儀なくされている。ピッチへの復帰は早くても晩秋になる見込みだ。 マネも現在、体調に不安を抱えているが、状況はカンほど深刻ではない。いずれにせよ、ドルトムントの野心を考慮すれば、この21歳の選手が定位置を確保できるとは考えにくい。これまでのパフォーマンスが不安定で、波があったからだ。

    一方、ズーレは4年間在籍した後、今夏にBVBを去ることになる。30歳の彼の契約は更新されない見込みだ。 シュロッターベックの将来も不透明である（最近、契約延長の兆しは強まっているものの）ため、BVBにはアントン、ベンセバイニ、そしてU-19から昇格したレッジャーニの3名しか、長期的な計画が立てられるセンターバックがいないことになる。したがって、何らかの措置が必要であることは疑いようがない。

    解決策は、近年の例と同様に、VfBシュトゥットガルトが提供してくれるかもしれない。同クラブにはラモン・ヘンドリクスという極めて興味深い選手が在籍しており、彼は様々な面でBVBの助けとなり得る。 まず、シュトゥットガルトが2年弱前にフェイエノールト・ロッテルダムからわずか100万ユーロという破格の安値で獲得したこの24歳のオランダ人選手は、今シーズンのブンデスリーガにおいて、最高かつ最も安定したセンターバックの一人である。セバスティアン・ホーネス監督率いるシュトゥットガルトも時折3バックを採用しているため、ヘンドリクスにとってそのポジションは決して未知の領域ではない。

    さらに、この24歳の選手は極めて多用途に起用できる。VfBでは、左センターバックとしての役割に加え、4バックの左サイドバック、さらには3-4-1-2の左ウイングバックとしてもプレーしており、これはまさにコヴァチがドルトムントで採用しているシステムそのものである。 確かにBVBにはダニエル・スベンソンというこのポジションにおける極めて堅実な選択肢が存在するが、これまで代替となる人材はいなかった。来シーズンに向けてすでに獲得が決まっている、わずか17歳のカウア・プラテスが、この穴を即座に埋められるかどうかは疑問が残る。むしろ、このブラジル人トップタレントの獲得は、将来への期待として解釈すべきだろう。

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  • Kaishu Sano Mainz 02132026(C)Getty Images

    BVBの補強ポイントその2 - 守備的／中盤：コヴァチスは「天作の組み合わせ」か、それとも超新星か？

    BVBは過去3年間で、カーニー・チュクウェメカ、ジョーブ・ベリンガム、パスカル・グロース、マルセル・ザビッツァー、サリフ・オズカンの獲得に、合計7150万ユーロの移籍金を支払った。 2023年にレアル・マドリードへ移籍したジュード・ベリンガムの後継者を見つけるという目標は、（現時点では）まだ達成されていない。グロスはすでにチームを去っており（冬の移籍市場で、かつて所属していたプレミアリーグのブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンへ復帰した）、 オズカンも夏の契約満了後にクラブを去ることになるが、チュクウェメカ、ベリンガムの弟、そしてザビッツァーは、（まだ）BVBの首脳陣が期待していたような戦力にはなっていない。

    唯一、その夏にVfLヴォルフスブルクから移籍金3000万ユーロで獲得したフェリックス・ネメチャだけが、2年半以上の適応期間を経てようやくチームに定着し、遅くとも今シーズンからはチーム内の極めて重要な柱となっている。 とりわけ守備面において、コヴァチ監督は「ダブル6」のポジションに真の代替案を欠いている。結局のところ、ネムチャ、ベリンガム、チュクウェメカ、ザビッツァーはいずれも、攻撃やビルドアップにおける強みの方が際立っているからだ。 来シーズンからは、真に守備意識の高い選手として唯一の存在だったオズカンがチームを去ることになる。そうなれば、理論上はこの役割をこなせるキャプテンのカンしか残らないが、前述の通り彼は長期の負傷離脱中であり、そもそもセンターバックの方が適任である。

    ここ数週間、あるいは数ヶ月にわたり、ヘルタ・ベルリンのケネット・アイヒホルンが候補として度々名前が挙がっている。まだ16歳ながら、今シーズン「アルテ・ダム（ヘルタ）」でブレイクを果たし、その素質からすでに将来を嘱望される存在となっている。 キャリアの次のステップとして、BVBはアイヒホルンにとって間違いなく良い選択となるだろう。特に、まだ若くてもすでに並外れた身体的成熟度を備えている点が挙げられる。さらに、驚異的な走力があり、ビルドアップの能力も持ち合わせている上、激しい1対1の競り合いも厭わない（15試合でイエローカード7枚）。

    BVBにとっての絶対的な強みは、アイヒホルンの得意ポジションに需要があることだ。この16歳は、ビッグクラブですぐに重要な役割を担うことができ、2029年まで続く契約には1000万～1200万ユーロの契約解除条項が盛り込まれている。 これはSkyが報じた内容だ。つまり、ブック、コヴァチ、リッケンが、アイヒホルンにとって納得のいく明確な将来像をドルトムントで提示できれば、妥当な価格で真の移籍の快挙が実現する可能性があるということだ。

    しかし、ボルシアが移籍において直面するであろう競合相手を見ると、事態は複雑になる。FCバイエルンはもはや関心を示していないとされるが、その一方でFCバルセロナ、マンチェスター・ユナイテッド、パリ・サンジェルマン、レアル・マドリードといった強豪クラブが依然として争奪戦に加わっている。そもそも、今夏にも移籍が実現するかどうかは疑問だ。 一方で、アイヒホルンは1月に足首の重傷を負っており、今シーズンの離脱も十分にあり得る。他方で、ヘルタはこの超有望株との契約延長を強く望んでおり、その場合、移籍金条項は大幅に引き上げられることになるため、彼が「アルテ・ダム（ヘルタ）」に少なくともあと1シーズンは残留する可能性が高くなる。

    噂によると、BVBのリストには（まだ）載っていないものの、1. FSVマインツ05の佐野海秀も非常に興味深い存在だ。この25歳の日本人選手は、コヴァチ監督がまさに理想とするタイプの選手そのものである。 守備に強く、1対1の局面でも優れており、さらに卓越したゲーム理解力を持っている。そのおかげで、早い段階でパスコースを読み、巧みにスペースを塞ぐことができる。同時に、サノはボールを持った時のプレーも得意であり、先週末のマインツ対アイントラハト・フランクフルト戦での勝利で、その実力を印象的に見せつけた。

    その試合で彼は、2つの得点に大きく貢献しただけでなく、チームメイトのシェラルド・ベッカーに2度も絶妙なパスを供給した。ベッカーはそれぞれ、SGEのGKミヒャエル・ツェッテラーとゴールポストの内側に阻まれ、サノのアシスト記録はならなかった。 サッカーインフルエンサーのニクラス・レヴィンソンとニコ・ヘイマーも、ポッドキャスト『50+2』で、この日本人選手のBVBへの移籍を支持した。「カイシュ・サノとニコ・コヴァチは、まさに『天作の組み合わせ』だ。 コヴァチ監督が求めるすべての要素を、佐野はピッチ上で体現している。彼はBVBが絶対に検討すべき市場での好機だ。もし3000万ユーロで移籍できる条項があるなら、ドルトムントは即座に動くべきだ。」

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CRYSTAL PALACEAFP

    BVBの補強ポイントその3 - 攻撃的ミッドフィールダー：2部リーグの有望株か、それともプレミアリーグの4000万ユーロ級選手か？

    センターバックや守備的ミッドフィールダーと同様に、トップの背後のポジションでも、この夏、注目すべき退団者がいる。ユリアン・ブラントとの契約は更新されず、これにより29歳の彼は7年間在籍したBVBでのキャリアに幕を下ろすことになる。 チュクウェメカを除けば（ただし彼はダブルボランチの一角としてさらに後ろのポジションもこなせるが、依然として体力の面で大きな課題を抱えている（キャリアを通じて90分フル出場した試合がない！）、現在のBVBの戦力には、ブラントの役割を担える候補はほとんどいない。 したがって、コヴァチ監督が、2トップの背後に10番を配置するシステム、あるいは1トップの背後にハーフスペースでプレーする2人の攻撃的ミッドフィールダーを配置するシステムを維持したいのであれば、ここでも早急な対応が必要となる。

    この点に関して、最近3つの選択肢が浮上している。カールスルーエSCのルーイ・ベン・ファルハット、トッテナム・ホットスパーのアーチー・グレイ、そしてトリノFCのニコラ・ヴラシッチだ。前者は、報じられている移籍金1000万～1200万ユーロという条件で、明らかに最も安価な選択肢となるが、ブンデスリーガのペースに慣れる必要がある。 カールスルーエでは、この19歳の選手が好調なシーズンを送っている。8月末から12月末まで戦線離脱を余儀なくされた中足骨骨折からの復帰後、KSCのクリスチャン・アイヒナー監督の下で、彼は欠かせないレギュラーの一員となっている。 2部リーグ13試合で5ゴール2アシストを記録しており、噂によれば、アイントラハト・フランクフルト、バイエル04レバークーゼン、アタランタ・ベルガモ、コモ・カルチョ、オリンピック・リヨン、OGCニースも彼に興味を示しているという。

    一方、グレイとヴラシッチを獲得するには、ボルシア・ドルトムントはさらに多額の資金を投じなければならないだろう。ファルハット同様、20歳のこのイングランド人選手もまだ比較的若いが、はるかに豊富な経験を有している。 全体的に極めて不振なスパーズにおいて、グレイは数少ない明るい材料の一つだ。トッテナムは欧州カップ戦出場を逃し、降格を回避するためにも苦戦を強いられるため、U-21代表16キャップを誇るこの選手を、夏にチームに残留させることはほぼ不可能だろう。

    BVBにとっての問題は、ロンドンのクラブがこの20歳の選手に対して、決して少なくない移籍金を要求しているという点だ。噂されている金額は3500万～4000万ユーロ程度である。ドルトムントがこのような移籍を実現できるのは、他の選手がクラブを去り、その移籍金が入ってくる場合に限られるだろう。 最近まで話題となっていたンメチャの売却は、彼の早期契約延長により、もはや検討対象外となっており、唯一の候補として残るのはカリム・アデイエミだけとなった。しかし、ここでも可能性は決して高くない。結局のところ、獲得を検討していたクラブが次々と手を引いているとされているからだ。

    一方、ヴラシッチについては、BVB内部でコヴァチ監督が強力な後押しをしているとされる。彼はブラントのコピーとも言える存在で、セカンドストライカー、10番、そして左ウイングとしても起用可能だ。トリノではジョバンニ・シメオネに次ぐ最重要攻撃的選手であり、得点面においてキャリア最高のシーズンを送っている。 しかし、彼も安価では済まないだろう。契約は2027年までだが、クラブには2028年までの延長オプションがある。ウェストハムはかつてヴラシッチに3000万ユーロを提示したことがあり、トリノもこの価格を目安にするだろう。とはいえ、『トゥットスポルト』によると、BVB側からすでに接触があったという。

  • Jadon SanchoGetty

    BVBの課題その4 - 攻撃的ウイング：2人の復帰組が解決の鍵となるか？

    もしアデイエミとBVBが、2027年まで残っている契約の延長で合意に至らなかった場合、来夏の移籍は事実上避けられないことになる。そうなれば、もともと戦力に余裕がないドルトムントのチームに、さらなる補強の課題が生じるだろう。現在のBVBのチームにおいて、アデイエミは唯一の正統派ウイングだからだ。 たとえコヴァチ監督が3-4-2-1のフォーメーションにおいて通常そのような選手を起用しないとしても、彼が去れば戦術的な柔軟性がさらに失われることになる。

    この穴を埋める方法として、BVBはまず、FCバーゼルからのレンタル復帰を果たした有望株ジュリアン・デュランヴィルに今後信頼を寄せるという、自前の解決策がある。スイスでは、デュランヴィルは少なくとも順調に適応し、怪我もなく過ごしているようだ。19歳の彼は10試合に出場し、2ゴールの関与を記録している。

    一方で、ジャドン・サンチョの再復帰に関する噂も高まっている。かつてのファンのお気に入りだった彼は、マンチェスター・ユナイテッドでの散々な期間を経て、来夏には移籍金なしで獲得可能となり、BVBにとって非常に魅力的な存在となっている。 スカイの報道によると、特にBVBのハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長が「裏で精力的に」このイングランド人選手が将来再び黒と黄色のユニフォームを着るよう尽力しているという。それによれば、復帰への道は開かれており、ドルトムントはサンチョがマンチェスター・ユナイテッドでの巨額契約に比べ、大幅な減俸を受け入れる用意があると見ている。 『Bild』紙によると、サンチョがドルトムントへの移籍を実現するには、2つの条件を満たす必要があるという。それは、業界では一般的なサインボーナスを放棄すること、そして年俸を最大500万ユーロに抑えることに同意することだ。

    リッケンとコヴァチも、すでに前向きな姿勢を示しており、サンチョの復帰に対してますます前向きになっているという。現在進行中の議論では、復帰を支持する意見が優勢だ。しかし、新スポーツディレクターの就任によって状況に変化が生じたかどうかは、依然として不明である。

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