コヴァチ監督の「天作の組み合わせ」と意外な補強候補：オレ・ブック監督の下、BVBが最大の課題を解決する道筋

BVBは過去3年間で、カーニー・チュクウェメカ、ジョーブ・ベリンガム、パスカル・グロース、マルセル・ザビッツァー、サリフ・オズカンの獲得に、合計7150万ユーロの移籍金を支払った。 2023年にレアル・マドリードへ移籍したジュード・ベリンガムの後継者を見つけるという目標は、（現時点では）まだ達成されていない。グロスはすでにチームを去っており（冬の移籍市場で、かつて所属していたプレミアリーグのブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンへ復帰した）、 オズカンも夏の契約満了後にクラブを去ることになるが、チュクウェメカ、ベリンガムの弟、そしてザビッツァーは、（まだ）BVBの首脳陣が期待していたような戦力にはなっていない。

唯一、その夏にVfLヴォルフスブルクから移籍金3000万ユーロで獲得したフェリックス・ネメチャだけが、2年半以上の適応期間を経てようやくチームに定着し、遅くとも今シーズンからはチーム内の極めて重要な柱となっている。 とりわけ守備面において、コヴァチ監督は「ダブル6」のポジションに真の代替案を欠いている。結局のところ、ネムチャ、ベリンガム、チュクウェメカ、ザビッツァーはいずれも、攻撃やビルドアップにおける強みの方が際立っているからだ。 来シーズンからは、真に守備意識の高い選手として唯一の存在だったオズカンがチームを去ることになる。そうなれば、理論上はこの役割をこなせるキャプテンのカンしか残らないが、前述の通り彼は長期の負傷離脱中であり、そもそもセンターバックの方が適任である。

ここ数週間、あるいは数ヶ月にわたり、ヘルタ・ベルリンのケネット・アイヒホルンが候補として度々名前が挙がっている。まだ16歳ながら、今シーズン「アルテ・ダム（ヘルタ）」でブレイクを果たし、その素質からすでに将来を嘱望される存在となっている。 キャリアの次のステップとして、BVBはアイヒホルンにとって間違いなく良い選択となるだろう。特に、まだ若くてもすでに並外れた身体的成熟度を備えている点が挙げられる。さらに、驚異的な走力があり、ビルドアップの能力も持ち合わせている上、激しい1対1の競り合いも厭わない（15試合でイエローカード7枚）。

BVBにとっての絶対的な強みは、アイヒホルンの得意ポジションに需要があることだ。この16歳は、ビッグクラブですぐに重要な役割を担うことができ、2029年まで続く契約には1000万～1200万ユーロの契約解除条項が盛り込まれている。 これはSkyが報じた内容だ。つまり、ブック、コヴァチ、リッケンが、アイヒホルンにとって納得のいく明確な将来像をドルトムントで提示できれば、妥当な価格で真の移籍の快挙が実現する可能性があるということだ。

しかし、ボルシアが移籍において直面するであろう競合相手を見ると、事態は複雑になる。FCバイエルンはもはや関心を示していないとされるが、その一方でFCバルセロナ、マンチェスター・ユナイテッド、パリ・サンジェルマン、レアル・マドリードといった強豪クラブが依然として争奪戦に加わっている。そもそも、今夏にも移籍が実現するかどうかは疑問だ。 一方で、アイヒホルンは1月に足首の重傷を負っており、今シーズンの離脱も十分にあり得る。他方で、ヘルタはこの超有望株との契約延長を強く望んでおり、その場合、移籍金条項は大幅に引き上げられることになるため、彼が「アルテ・ダム（ヘルタ）」に少なくともあと1シーズンは残留する可能性が高くなる。

噂によると、BVBのリストには（まだ）載っていないものの、1. FSVマインツ05の佐野海秀も非常に興味深い存在だ。この25歳の日本人選手は、コヴァチ監督がまさに理想とするタイプの選手そのものである。 守備に強く、1対1の局面でも優れており、さらに卓越したゲーム理解力を持っている。そのおかげで、早い段階でパスコースを読み、巧みにスペースを塞ぐことができる。同時に、サノはボールを持った時のプレーも得意であり、先週末のマインツ対アイントラハト・フランクフルト戦での勝利で、その実力を印象的に見せつけた。

その試合で彼は、2つの得点に大きく貢献しただけでなく、チームメイトのシェラルド・ベッカーに2度も絶妙なパスを供給した。ベッカーはそれぞれ、SGEのGKミヒャエル・ツェッテラーとゴールポストの内側に阻まれ、サノのアシスト記録はならなかった。 サッカーインフルエンサーのニクラス・レヴィンソンとニコ・ヘイマーも、ポッドキャスト『50+2』で、この日本人選手のBVBへの移籍を支持した。「カイシュ・サノとニコ・コヴァチは、まさに『天作の組み合わせ』だ。 コヴァチ監督が求めるすべての要素を、佐野はピッチ上で体現している。彼はBVBが絶対に検討すべき市場での好機だ。もし3000万ユーロで移籍できる条項があるなら、ドルトムントは即座に動くべきだ。」