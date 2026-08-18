Getty
翻訳者：
ゴール＆アシスト数の目標に！ アレクサンデル・イサク、史上最高額1億2500万ポンドでのリヴァプール移籍後、2年目に「到達しなければならない」水準を示される
イサクはデビューシーズンにわずか4ゴールしか挙げられなかった。
26歳のストライカーはニューカッスルで109試合に出場して62得点を記録し、そのうち54得点はプレミアリーグで挙げた。セント・ジェームズ・パークでは、世界サッカー界でも最も完成度の高いセンターフォワードの一人として評価を確立した。
そうした評価がリヴァプールを英国史上最高額の移籍金を投じる決断へと導いた。イングランド王者として連覇による国内支配の確立を目指す中、前線をけん引する存在を求めていたためだ。しかし、2025-26シーズンは計画通りには進まなかった。
イサクはプレシーズンの中断の影響でコンディション不足のまま加入し、試合勘が完全に戻ったようには最後まで見えなかった。12月に負った脚の骨折も追い打ちとなった。シーズンはわずか4得点で終わった。
2026年ワールドカップにはスウェーデンも出場したが、その結果、クラブレベルでは再び短い夏を過ごすことになった。リヴァプールとしては、日曜日のニューカッスル戦で公式戦が再開された際、エースストライカーに好スタートを切ることを求めている。
- Getty
イサク、2026-27シーズンの得点＆アシスト目標を設定
古巣との対戦を前に、イサクは、プレミアリーグのベッティングサイト『BetWright』の提供によりGOALの独占取材に応じたヘスキーから、自ら設定すべき目標について次のように言い渡されている。「まずは20ゴールとアシストが、おそらく彼に求められるラインだと思う。
「現実には、もう以前のようには頼れない。もう存在しないからだ。モハメド・サラーの30以上にも頼れない。[サディオ]・マネの25以上もない。[ロベルト]・フィルミーノの19以上もない。だから注目はすべて君に集まるし、必要なのは20以上だ。もちろん、他の選手たちにも数字を上積みしてもらう必要はある。だが、移籍金や9番としてのプレッシャーを考えれば、そう、それが必要なんだ」
リバプールのレジェンド、ファウラーがイサクのコンディションに懸念を示す
イサクはリヴァプールのモナコとの親善試合でゴールを決め、感覚を取り戻そうとしている。一方で、かつてリヴァプールでプレーした元ストライカーのロビー・ファウラーは、アンフィールドのファンから「神」と呼ばれる男だが、プレミアリーグ史上最高額選手がベストの状態を発揮できるかについて懸念を示している。
ファウラーは最近、GOALにこう語った。「正直に言うと、実は少し心配している。今年の彼はコンディションが整っていなかったからだ。
「彼は明らかに何らかの理由でコンディションが整わないままリヴァプールにやって来た。理由は分からないし、こちらでいろいろ推測することはできる。チームに戻ってからは少し良く見えたが、その後に脚を骨折して離脱した。そしてシーズン終盤に数試合プレーしたが、明らかに万全ではなかった。それは当然だ。脚を骨折したばかりで、チームに復帰している途中だったのだから。
「ワールドカップから戻ってきても、また準備期間は短くなる。だから、リヴァプールファンとして望むほどのコンディションにはならないのではないかと思っている。もちろん、私の考えが間違いであってほしい。しかし、来季に向けて本格的なプレシーズンを十分に積めないまま入っていくことになりそうなのは、少し気がかりだ。それこそ彼に必要だったものだろうからね。」
- Getty
リヴァプールの2026-27シーズン日程：開幕戦はニューカッスル戦
リヴァプールはアルネ・スロットと袂を分かった後、現在はスペイン人戦術家アンドニ・イラオラの指揮下で戦っている。チームは昨季5位フィニッシュに終わっており、イサクの得点力を引き出す必要があることを同監督も理解している。
また、1億1600万ポンド（1億5700万ドル）の値札を背負うフロリアン・ヴィルツも結果を残す必要がある。イングランド1部でのデビューシーズンは厳しいものとなったからだ。リヴァプールは開幕節での難敵との一戦に臨むためタインサイドへ向かい、勢いよくスタートを切りたいところだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。