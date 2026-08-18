26歳のストライカーはニューカッスルで109試合に出場して62得点を記録し、そのうち54得点はプレミアリーグで挙げた。セント・ジェームズ・パークでは、世界サッカー界でも最も完成度の高いセンターフォワードの一人として評価を確立した。

そうした評価がリヴァプールを英国史上最高額の移籍金を投じる決断へと導いた。イングランド王者として連覇による国内支配の確立を目指す中、前線をけん引する存在を求めていたためだ。しかし、2025-26シーズンは計画通りには進まなかった。

イサクはプレシーズンの中断の影響でコンディション不足のまま加入し、試合勘が完全に戻ったようには最後まで見えなかった。12月に負った脚の骨折も追い打ちとなった。シーズンはわずか4得点で終わった。

2026年ワールドカップにはスウェーデンも出場したが、その結果、クラブレベルでは再び短い夏を過ごすことになった。リヴァプールとしては、日曜日のニューカッスル戦で公式戦が再開された際、エースストライカーに好スタートを切ることを求めている。