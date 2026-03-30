ゴールデン・グローブ賞の首位に立つデビッド・ラヤとエミ・マルティネスは選出されず、プレミアリーグのトップ3ゴールキーパーが「理想の」正GKを構成するために選出された

クロスリーは、バリー・ベット・オールスターズのメンバーを選出する最中にGOALの独占インタビューに応じ、プレミアリーグのベスト3を挙げよと尋ねられると、次のように語った。「私の一番のお気に入りはジャンルイジ・ドンナルンマだ。昨年のチャンピオンズリーグ（パリ・サンジェルマン戦）での活躍以来、ずっとそう言ってきた。彼が実際にそれほど安価だったとは信じられなかった。 彼がまだ26歳だとは知らなかった。見た目はずっと年上に見える！でも、昨年のチャンピオンズリーグやプレミアリーグでの活躍を見てきた。彼が私のお気に入りになったのは、私の時代のシュマイケルのような、いわゆるオールドスクールなスタイルだからだ。

「アリソンも同じタイプで、そういうのが好きなんだ。だからドンナルンマを選ぶよ。アリソンもすごく似てる。ゴールをしっかり守り、体格も大きく、本当に、本当に落ち着いている。ミスをしても動じないゴールキーパーを見るのが大好きなんだ。

「だから彼を2番手に選び、3番手にはイングランド代表のジョーダン・ピックフォードを起用した。単純に彼の配球が大好きだからだ。彼は左利きで、私も左利きだったから、左利きのゴールキーパーには特に惹かれる。この3人を組み合わせれば、理想的なゴールキーパーが完成すると思う。ジョーダン・ピックフォードについては、イングランド代表で彼がひどいプレーをするのを見たことがない。 ここ3、4シーズンで彼は最高の選手だったと思うし、それが彼を選んだ理由だ。僕は安定感を重視するからね。」