ゴールデン・グローブ賞の首位に立つデビッド・ラヤとエミ・マルティネスは選出されず、プレミアリーグのトップ3ゴールキーパーが「理想の」正GKを構成するために選出された

現代のイングランド・トップリーグには、ピーター・シュマイケルやデビッド・シーマンから、ペトル・チェフ、エドウィン・ファン・デル・サールに至るまで、数々の名ゴールキーパーが名を連ねてきた。現在、プレミアリーグには国際レベルのゴールキーパーが数多く在籍している。
その中でも最も傑出した選手たちは、国内外でタイトルを争うチームの最終防衛ラインを担っており、その多くはそれぞれの代表チームの一員として2026年のワールドカップへ向かうことになるだろう。
現代のイングランド・トップリーグには、ピーター・シュマイケルやデビッド・シーマンから、ペトル・チェフ、エドウィン・ファン・デル・サールに至るまで、数々の名ゴールキーパーが名を連ねてきた。現在、プレミアリーグには国際レベルのゴールキーパーが数多く在籍している。
その中でも最も傑出した選手たちは、国内外でタイトルを争うチームの最終防衛ラインを担っており、その多くはそれぞれの代表チームの一員として2026年のワールドカップへ向かうことになるだろう。
しかし、その中から誰がトップクラスと言えるのか、そしてトップ選手とそれ以外の選手を分けるものは何なのか。かつてフォレストをプレミアリーグ3位に導き、欧州カップ戦出場権獲得に貢献したクロスリーは、最も過酷な役割をこなすために何が必要かを熟知しており、2025-26シーズンの若手選手たちを精査している。
意外なことに、今シーズン15試合で無失点を記録しているアーセナルの正GKラヤや、ワールドカップ優勝経験を持つアストン・ヴィラのスター、マルティネスはリストから漏れている。しかし、そこからエリート選手を掘り起こせるだけの豊富な人材プールは存在する。
クロスリーは、バリー・ベット・オールスターズのメンバーを選出する最中にGOALの独占インタビューに応じ、プレミアリーグのベスト3を挙げよと尋ねられると、次のように語った。「私の一番のお気に入りはジャンルイジ・ドンナルンマだ。昨年のチャンピオンズリーグ（パリ・サンジェルマン戦）での活躍以来、ずっとそう言ってきた。彼が実際にそれほど安価だったとは信じられなかった。 彼がまだ26歳だとは知らなかった。見た目はずっと年上に見える！でも、昨年のチャンピオンズリーグやプレミアリーグでの活躍を見てきた。彼が私のお気に入りになったのは、私の時代のシュマイケルのような、いわゆるオールドスクールなスタイルだからだ。
「アリソンも同じタイプで、そういうのが好きなんだ。だからドンナルンマを選ぶよ。アリソンもすごく似てる。ゴールをしっかり守り、体格も大きく、本当に、本当に落ち着いている。ミスをしても動じないゴールキーパーを見るのが大好きなんだ。
「だから彼を2番手に選び、3番手にはイングランド代表のジョーダン・ピックフォードを起用した。単純に彼の配球が大好きだからだ。彼は左利きで、私も左利きだったから、左利きのゴールキーパーには特に惹かれる。この3人を組み合わせれば、理想的なゴールキーパーが完成すると思う。ジョーダン・ピックフォードについては、イングランド代表で彼がひどいプレーをするのを見たことがない。 ここ3、4シーズンで彼は最高の選手だったと思うし、それが彼を選んだ理由だ。僕は安定感を重視するからね。」
2025-26シーズンのゴールデングローブ賞争いにおいて、ラヤ、ドンナルンマ、ピックフォードがトップ3を占めている。アーセナルのスペイン人ゴールキーパーが首位に立ち、国内のライバルであるマンチェスター・シティとエバートンの選手たちは、今シーズンそれぞれ11回の無失点を記録している。
アーセナルのスター、ラヤは過去2シーズン連続でゴールデングローブ賞を受賞しているが、その活躍に見合う大きなタイトルは獲得できていない。 彼は今夏のワールドカップでスペイン代表の一員となる見込みだが、ピックフォードはイングランド代表の正ゴールキーパーとして起用されるだろう。アリソンはブラジル代表の正ゴールキーパーの座を確実なものにしており、ドンナルンマは火曜日にボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する重要なプレーオフ決勝で、イタリアが2014年以来初めてFIFAの旗艦イベントであるワールドカップ本大会への出場権を獲得する手助けができるはずだ。
ノッティンガム・フォレストのユニフォーム前面スポンサーである「Bally Bet」は、長年にわたり草の根サッカーを支えてきた選手たちに、その功績に見合った評価を与えることを使命としています。フォレストのレジェンド、マーク・クロスリー氏は、草の根サッカーの素晴らしさを称えるべく、このスポーツの真の顔ぶれで構成される史上初の「オールスター・ベテランズ」チームを結成するという任務を任されました。 クロスリーは、「バリー・ベット・オールスターズ」の編成にあたり、フォレストの他の著名な顔ぶれから強力なサポートを受けることになる。
その後、オールスターズは本格的なプレミアリーグさながらの待遇を受け、5月下旬には地元のグラウンドからシティ・グラウンドへと舞台を移し、厳選されたフォレストのレジェンドチームと対戦することになる。その試合に先立ち、クロスリーはトレントサイドの馴染みの顔ぶれの協力を得て、スターティングイレブンを最終調整する予定だ。