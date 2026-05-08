ボルシア・ドルトムントは2025/26シーズン最終ホーム戦で3－2とフランクフルトに逆転勝ちし、2位を確定させた。 ニコ・シュロッターベック（45分+1）と、プロデビュー戦で初得点を挙げた若手サムエレ・イナシオが加点し、試合の流れをBVBに引き寄せた。アイントラハトのヨナタン・ブルカルトが87分に1点を返したが、時すでに遅し。BVB選手の評価と個人レビューはこちら。
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ボルシア・ドルトムントは2025/26シーズン最終ホーム戦で3－2とフランクフルトに逆転勝ちし、2位を確定させた。 ニコ・シュロッターベック（45分+1）と、プロデビュー戦で初得点を挙げた若手サムエレ・イナシオが加点し、試合の流れをBVBに引き寄せた。アイントラハトのヨナタン・ブルカルトが87分に1点を返したが、時すでに遅し。BVB選手の評価と個人レビューはこちら。
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15試合連続無失点の夢は、開始78秒でスイス人GKのコベルにとって消えた。0-1の先制点と後半終了間際の2-3の失点では為す術がなかった。その後はほとんど仕事はなく、 ゴール前に飛んできたボールは難なくキャッチ。70分にはゴール外でカリムエンドと競り合い、ヘディングでクリアした。評価：3.5。
この若手選手は先発したが、0-1の場面ではダフードをマークせず控えめだった。18分、コーナーキックでファーサイドに飛び出したがヘディングは枠外。37分にはウズンのスルーパスで背後のチャイビを見逃したが、チャイビも決められなかった。評価：4。
3バックの中央で起用された彼は、その役割を見事に果たした。アントンはBVBの選手の中で最も多くの1対1の局面（19回）に立ち、そのうち15回を制した。さらに、ピッチ上で最も多くのクリア（7回）を記録した。評価：2.5。
アントンと同等の活躍。本領発揮の機会は少なかった。2-1のゴールは自ら仕掛け、フォワードのように切り込み、左足で運も味方につけファーサイドへ。今季5得点目で、ブンデスリーガCB最多得点を更新。2-3の場面ではクナウフを止めきれず。評価：3。
ノルウェー人選手のパス成功率は低く、簡単なボールロストが多すぎた。それ以外は献身的で堅実なプレーを見せた。 1-1の場面では、ライアーソンが鋭いスルーパスでギラシーの得点をアシスト。これが今シーズン14本目のアシストで、BVBでは2015/16のムヒタリアン（15本）と2019/20のサンチョ（16本）のみが上回る。 59分にはペナルティエリアでフリーになりシュートしたが、GKゼッテラーの正面だった。2-3の失点前にはバホヤとの1対1で負けた。評価：3。
サビッツァーも0-1の失点前にダフードを止めようとした。PKを避けるためポジションを下げた。15分、左足シュートは右に外れ、これがドルトムントの最初のチャンスになった。1-1の場面では最終パスの一つ前を供給。堅実だったが目立った活躍はなし。評価：3.5。
0-1の場面ではウズンをマークしていたが、決定機で振り切られた。ポジション取りに課題が残った。 25分には左中央で力強いシュートを放ったが、ゼッテラーが中央寄りのシュートを難なくセーブ。2-1の場面ではバイアーへのアシストを演出する動きが光り、3-1の場面でもボールをキープして再びバイアーに供給した。評価：3。
ベイヤーはダニエル・スベンソンの代役として左サイドで先発。攻守で安定感のあるプレーを見せた。2-1の場面では冷静なパスでアシストし、3-1の場面では絶妙なクロスを供給した。ブンデスリーガ31試合目で17・18回目のゴール関与は驚異的なペースだ。 評価：2.5。
18歳の彼は3試合連続で先発。爽快なプレーで新シーズンを好スタート切った。17分、ブラントのクロスにフリーで頭で合わせたが、数メートル中央に外した。 何度も深く下がってボールを受け、前線へ運んだ。1-1の同点ゴール前は、彼のロングパスがピッチを開いた。72分、待望の瞬間が訪れる。高度な技術で3-1とし、BVB初ゴールを南スタンド前で決めた。評価：2.5。
序盤は出番の少なかったギラッシーだが、42分、技ありのシュートで今季16点目を決め1－1とした。その後は積極的に関わり、背を向けた状況でのプレーなど好機を演出。評価：2.5。
30歳の彼はホーム最終戦で先発し、キャプテンマークを巻いた。立ち上がりは苦しく、序盤の失点ではダフードのアシストを4人のチームメイトと共に止められなかった。しかしその後は攻撃で存在感を示し、チームを牽引した。 17分には好クロスでイナシウスの決定機を演出。24分にはPA境界から低弾道を放ったが、ゼッテラーがキャッチ。1-1の同点弾ではイナシウスのロングパスをテアテからうまくキープし、攻撃を継続させた。評価：2.5。
フェリックス・ンメチャ（74分より出場）：ベリンガムに代わり6週間半ぶりの復帰。広範囲な動きでチームに厚みをもたらした。評価なし。
カリム・アデイエミ（74分出場）：ブラントに代わって出場。4試合ぶりだったが活躍はなし。評価なし。
サリフ・オズカン（78分～）：ザビッツァーに代わって出場。契約非更新のため、ホームでの最後の試合となった。評価なし。
ファビオ・シルバ（78分出場）：ギラシーに代わり投入。アデイエミと同状況。評価なし。
ニクラス・ズーレ（88分～）：レッジャーニに代わって出場。現役引退を控えるズーレにとって、ボルシアでの最後のホームゲームであり、ブンデスリーガ通算300試合目の出場となった。評価なし。