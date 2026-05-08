30歳の彼はホーム最終戦で先発し、キャプテンマークを巻いた。立ち上がりは苦しく、序盤の失点ではダフードのアシストを4人のチームメイトと共に止められなかった。しかしその後は攻撃で存在感を示し、チームを牽引した。 17分には好クロスでイナシウスの決定機を演出。24分にはPA境界から低弾道を放ったが、ゼッテラーがキャッチ。1-1の同点弾ではイナシウスのロングパスをテアテからうまくキープし、攻撃を継続させた。評価：2.5。