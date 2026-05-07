アーセナルがセルシスの新天地となる見込みだ。正式契約は未締結で、ホッフェンハイムも退団を公式発表していない。25歳の彼女は新たな挑戦を求める。

少なくとも国内ライバルクラブへの移籍はない。ヴォルフスブルクのステファン・レルヒ監督も3月に「彼女がVfLを選んでも反対はしなかっただろう。引き止めようとしたのは事実だ」と語っている。

ヴォルフスブルクは今シーズン限りでストライカーのリーネス・ベレンステインとアレクサンドラ・ポップが退団するため、補強が必要だが、セルチは候補ではないという。 セルチは「タイトルが欲しい」と話し、「海外移籍にも抵抗はないが、今は考えていない」と続けた。