『キッカー』誌によると、ドイツ代表選手は2026年6月30日に満了する現契約を更新せず、移籍金なしでトップクラブへ移籍する見込みだ。
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ゴールを量産している：ドイツ代表スターの大型移籍が現実味を帯びてきた
アーセナルがセルシスの新天地となる見込みだ。正式契約は未締結で、ホッフェンハイムも退団を公式発表していない。25歳の彼女は新たな挑戦を求める。
少なくとも国内ライバルクラブへの移籍はない。ヴォルフスブルクのステファン・レルヒ監督も3月に「彼女がVfLを選んでも反対はしなかっただろう。引き止めようとしたのは事実だ」と語っている。
ヴォルフスブルクは今シーズン限りでストライカーのリーネス・ベレンステインとアレクサンドラ・ポップが退団するため、補強が必要だが、セルチは候補ではないという。 セルチは「タイトルが欲しい」と話し、「海外移籍にも抵抗はないが、今は考えていない」と続けた。
セリーナ・チェルチは長年、ドイツのトップストライカーである。
セルチは長年にわたりブンデスリーガ屈指の得点王で、1.FCケルンからホッフェンハイムに移籍。2022年の前十字靭帯断裂と手術という苦難を乗り越え、直近2年はほぼ怪我なくプレー。昨季は16得点をマークして得点王に輝いた。
今季も21試合16得点と勢いは止まらない。2位はバイエルンのペルニール・ハーダー（23試合15得点）だ。
ブンデスリーガでの高得点率にもかかわらず、ドイツ代表のヴック監督の下では控えに甘んじている。直近のワールドカップ予選オーストリア戦では第1戦に65分間出場したのみ。昨年の欧州選手権でもレア・シュラー、ユレ・ブランド、クララ・ビュールに次ぐスーパーサブとしての役割だった。