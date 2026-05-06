アーセナルは落ち着きとプロ意識で20年ぶりの欧州カップ戦決勝に進んだ。前半終了間際、オブラクのミスをサカが6ヤード内で押し込み1-0。クラブ81ゴール目であり、最も重要な一撃だ。

このゴールについてサカは「間違いなく最高のゴールだ。あのような状況では生き残ろうと努力するだけ。ボールが転がってくるかは分からないが、その場にいなければならない。僕はそこにいて、ボールが来て、決めた。神に感謝し、決勝へ進もう」と振り返った。

スタジアムは歴史的勝利にふさわしい熱狂に包まれた。サカは「試合前からバスで到着した瞬間、異様な熱気を感じた。あんな光景は初めてだ。ファンは何度も後押ししてくれた。最後に彼らにも特別な瞬間が訪れ、一緒に祝っている」と語った。