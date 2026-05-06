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「ゴールを決めた！」――アトレティコ・マドリードの勝利でチャンピオンズリーグ決勝進出が決まり、アーセナルの「美しい物語」に決定的な役割を果たしたブカヨ・サカが喜びに浸った。
サカの試合後のふざけた不満
試合終了の直後、24歳の彼は祝賀ムードに浸るチームメイトから離れ、メディア対応に向かった。プライム・ビデオの記者ガブリエル・クラークとのインタビューで、このウイングはピッチ上の祝賀会に参加できない不満を冗談交じりに語った。「おい、俺を祝賀会から引き離すのかよ！最高に素晴らしい瞬間なんだ。これが僕たちとファンにとってどれほど大きい意味を持つか、君も分かってるだろ。 でも、この試合はプレッシャーが大きかった。両チームにとって大きな意味がある。僕たちは試合をコントロールして決勝に進めたから、幸せだよ」
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エミレーツでの決定的な瞬間
アーセナルは落ち着きとプロ意識で20年ぶりの欧州カップ戦決勝に進んだ。前半終了間際、オブラクのミスをサカが6ヤード内で押し込み1-0。クラブ81ゴール目であり、最も重要な一撃だ。
このゴールについてサカは「間違いなく最高のゴールだ。あのような状況では生き残ろうと努力するだけ。ボールが転がってくるかは分からないが、その場にいなければならない。僕はそこにいて、ボールが来て、決めた。神に感謝し、決勝へ進もう」と振り返った。
スタジアムは歴史的勝利にふさわしい熱狂に包まれた。サカは「試合前からバスで到着した瞬間、異様な熱気を感じた。あんな光景は初めてだ。ファンは何度も後押ししてくれた。最後に彼らにも特別な瞬間が訪れ、一緒に祝っている」と語った。
二重の責任によるプレッシャーへの対処
シーズン終盤、アーセナルは有利な立場にありながら大きなプレッシャーを受ける。マンチェスター・シティがエバートンと3-3の引き分けに終わり、プレミアリーグ優勝争いの主導権は再びアーセナルへ。アルテタ監督率いるチームへの注目は最高潮だ。しかしサカは「この位置にいれば当然の重圧だ。準決勝も、そして決勝も楽しむ」と語り、チームが騒ぎに怯まず前向きだと強調した。
「この立場にあってプレッシャーを感じないなんてあり得ない」とサカは語る。「準決勝を勝ち抜き、我々はチャンピオンズリーグ決勝へ進んだ。 プレミアリーグのタイトルも争っている。人々が話題にし、批判するのも当然だ。それを遮断し、任務に集中するだけだ。私たちはそれを実行し、また一歩前進した。」
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ブダペストで優勝トロフィーを手にし、「美しい物語」を締めくくる。
注目は決勝へ。アーセナルはバイエルンまたはパリ・サンジェルマンと戦い、2006年を超えようとしている。全線で調子が良く、サカら主力が要所で得点を挙げるため、チームは自信に満ちている。
「これは素晴らしい物語だ。ブダペストで良い結末を迎えたい」と彼は語った。5月の最終週までこの勢いが続くかは不明だが、この夜、エミレーツ・スタジアムで感情を露わにしたサカとアーセナルは、大舞台に立ち向かう度胸を示した。