41歳132日でワールドカップ史上最年長のフィールドプレーヤーとなったロナウド。テキサス州は期待に湧いたが、ピッチで魔法は起こらなかった。アル・ナスルのスターは試合にほとんど影響を与えられず、前日にアルジェリア戦でハットトリックを決めたメッシとは対照的に、コンゴ民主共和国戦では孤立し、流れから外れていた。

オプタによると、90分でボールタッチはわずか25回。フル出場した主要大会で過去最低だ。ヒューストンでの無得点で、国際大会10試合連続ノーゴール。33本シュート、11本枠内もネットは揺らしていない。