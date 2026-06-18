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「ゴールを求めるなら、クリスティアーノが必要だ」――ロベルト・マルティネス監督は、ボールタッチ数25回にとどまったCR7を、ワールドカップのコンゴ民主共和国戦（引き分け）で起用し続けたことを擁護した。
ロナウドは記録を更新したが、ゴールは決められなかった
41歳132日でワールドカップ史上最年長のフィールドプレーヤーとなったロナウド。テキサス州は期待に湧いたが、ピッチで魔法は起こらなかった。アル・ナスルのスターは試合にほとんど影響を与えられず、前日にアルジェリア戦でハットトリックを決めたメッシとは対照的に、コンゴ民主共和国戦では孤立し、流れから外れていた。
オプタによると、90分でボールタッチはわずか25回。フル出場した主要大会で過去最低だ。ヒューストンでの無得点で、国際大会10試合連続ノーゴール。33本シュート、11本枠内もネットは揺らしていない。
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マルティネスは、CR7を残留させる決定を説明した。
ポルトガルはアフリカ勢を相手に決勝点を奪えなかったが、マルティネス監督はキャプテンを交代させなかった。元エバートン、ベルギー代表監督は「世界最高の得点源をベンチに置くのは意味がない。ロナウドの経験はボックス内で価値がある」と語り、チームメイトは彼の存在を活かすべきだと主張した。
「ゴールが必要な時に世界最高の得点王を替えるのは非合理だ。ペナルティエリアでの彼の経験は我々にとって重要だ。 彼がディフェンダーを引きつけ、そのスペースをどう使うかも重要だ。どの選手にも責任と特長がある。だから、得点が欲しいときはクリスティアーノが必要なのだ」
ポルトガルは決定力不足で、散漫な試合展開に。
セレソンは75.4％のボール支配率を誇りながら、試合終了時点でコンゴ民主共和国よりシュート数が少なかった。1966年以来、これほど高い支配率でシュート数で上回られたチームはなかった。ジョアン・ネヴェスが早期に先制したが、ヨアン・ウィッサにヘディングで同点とされた。
マルティネス監督は、攻撃の要である選手一人に責任があるのではなく、中盤やウインガーからの供給に問題があったと断言。「ピッチ上の全選手にはそれぞれ責任と持ち味がある」と語った。
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ウズベキスタン戦を控え、緊張が高まっている
xGは0.64（コンゴ民主共和国は0.82）で、ポルトガルはヒューストンで勝ち点1を得た。 この結果を受け、41歳のロナウドが依然として適任なのかという議論が再燃している。大会が進むにつれ、グループKのライバルであるウズベキスタンやコロンビア戦を控える中、マルティネス監督のベテランキャプテンへの信頼はさらに厳しく注目されるだろう。