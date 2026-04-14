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「ゴールより価値がある！」―マルキーニョスはリヴァプールをCLから敗退させたPSGの「決定的な」クリアを称えた。
王者チームがアンフィールドを制す
火曜日の準々決勝第2戦で、31歳のブラジル人センターバックは守備の妙技を披露し、パリ・サンジェルマンはアンフィールドでリヴァプールを2シーズン連続でCLから敗退させた。 前回王者のフランス勢は2-0で快勝し、欧州での実力を示した。合計スコア4-0で準決勝進出を決めた。前半はスコアレスだったが、マルキーニョスが好クリアでホームチームの得点を阻んだ。後半はウスマン・デンベレが2得点を挙げた。
- AFP
ディフェンダーにとっての最高の瞬間
このディフェンダーはCanal+のインタビューで、自身の決定的なプレーに大きな誇りを語った。スコアが0-0の膠着状態にあった時の重要なブロックだった。
「ディフェンダーにとって、これは得点を挙げるより嬉しい。私が最も楽しむ瞬間だ。サフォノフがまずセーブし、こぼれ球が生まれた。振り返るとヴァン・ダイクが迫っていた。反射的にボールに飛びつき、止めようとした。こうした小さなプレーが試合を変える」とマルキーニョスは語った。
卓越した守備の成績
その場面だけでなく、ベテランセンターバックは90分間、優れた守備統計を残した。マルキーニョスはクリア4回、ブロック2回など守備貢献8回を記録し、相手の攻撃を完全に封じた。さらに、一度もドリブルで抜かれることなく、守備の信頼性を示した。
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準決勝に向けて
圧勝で準決勝進出を決めたPSGは、バイエルン対レアル・マドリードの勝者を待つ。バイエルンは第1戦で2-1と先勝し、優位に立っている。