「ゴールより価値がある！」―マルキーニョスはリヴァプールをCLから敗退させたPSGの「決定的な」クリアを称えた。

このディフェンダーはCanal+のインタビューで、自身の決定的なプレーに大きな誇りを語った。スコアが0-0の膠着状態にあった時の重要なブロックだった。

「ディフェンダーにとって、これは得点を挙げるより嬉しい。私が最も楽しむ瞬間だ。サフォノフがまずセーブし、こぼれ球が生まれた。振り返るとヴァン・ダイクが迫っていた。反射的にボールに飛びつき、止めようとした。こうした小さなプレーが試合を変える」とマルキーニョスは語った。