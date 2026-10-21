Jan Huebner
翻訳者：
「ゴールは決まると確信していた」アトレティコ・マドリーがドイツでチャンピオンズリーグの勝ち点1を獲得、ディエゴ・シメオネ監督がフリアン・アルバレスの粘り強さを称賛
アルゼンチン人FW、無得点続きに終止符
シメオネ監督は、アルバレスが得点感覚を取り戻すことを疑ったことはないと強調した。アルバレスはブンデスリーガのチームとの敵地での一戦で、アトレティコ・マドリードを苦しい引き分けに導いた。欧州大会の最初の2試合に勝利していたドイツのチームは、36分にジェイミー・レヴェリングの低いシュートで先制。しかし後半開始から80秒、アルゼンチン人FWが途中出場のアデモラ・ルックマンのクロスを流し込み、クラブ通算50得点目で同点に追いついた。
- HMB-Media
軽率な退場が後半の勢いを止める
同胞の指揮下で公式戦通算50ゴールを達成した6人目の選手となり、4月29日のアーセナルとのチャンピオンズリーグの試合以来続いていた無得点にも終止符を打った。
アウェーチームが勝ち越しを狙う望みは、64分に絶たれた。モルテン・ヒュルマンドが、好プレーを見せていたMFアンジェロ・シュティラーへの無謀なタックルで退場となったためだ。終盤には、シュトゥットガルトのDFジェフ・シャボーがマクシミリアン・ミッテルシュテットのCKに頭で合わせたが、枠を外れた。
FWの同点ゴールと、チームが最後の26分間を守って戦うことになったレッドカードについて、シメオネは『モビスター』にこう語った。「ゴールは生まれると確信していた。1-1に追いついたが、退場が影響し、望んでいた試合展開を維持できなかった。
「退場は妥当だった。私はいつも選手たちに言っている。足が地面を離れれば、レッドカードに近づくと」
夏の騒動の後、得点から遠ざかる
今季初得点を挙げる前、アルバレスはクラブの一部サポーターの怒りを買っていた。夏にラ・リーガのライバルであるバルセロナへの移籍を強行しようとしたものの、クラブ首脳陣が退団を阻止したためだ。
昨季はチャンピオンズリーグ準決勝進出までに10得点を挙げたが、今季の欧州での貢献は火曜日まで、9月9日に行われた初戦のリヴァプール戦での敗戦時に記録した1アシストだけだった。
最近の試合で献身的なプレーを見せてきたストライカーが、この得点を機に勢いに乗ると期待するサイドバックのアレハンドロ・グリマルドは、こう付け加えた。「彼は最近の試合で多くのチャンスを作ってきた。私たちのチームで最高の選手だ。彼にはあのゴールが必要だった。今年、彼にとってこれが数多くのゴールの最初の1つになることを願っている」
- Jan Huebner
11月にはバイエルン・ミュンヘンが待ち受ける
ドイツで引き分けたアトレティコ・マドリーは、勝ち点4でリーグフェーズ15位につけている。アンフィールドで敗れた後、先週はマンチェスター・ユナイテッドに勝利していた。シメオネ監督率いるチームは、再び得点を挙げた中心選手のさらなる活躍を期待しつつ、国内のラ・リーガに目を向ける。欧州の舞台では次に、11月3日のバイエルン・ミュンヘン戦という厳しい試練が待つ。
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