今季初得点を挙げる前、アルバレスはクラブの一部サポーターの怒りを買っていた。夏にラ・リーガのライバルであるバルセロナへの移籍を強行しようとしたものの、クラブ首脳陣が退団を阻止したためだ。

昨季はチャンピオンズリーグ準決勝進出までに10得点を挙げたが、今季の欧州での貢献は火曜日まで、9月9日に行われた初戦のリヴァプール戦での敗戦時に記録した1アシストだけだった。

最近の試合で献身的なプレーを見せてきたストライカーが、この得点を機に勢いに乗ると期待するサイドバックのアレハンドロ・グリマルドは、こう付け加えた。「彼は最近の試合で多くのチャンスを作ってきた。私たちのチームで最高の選手だ。彼にはあのゴールが必要だった。今年、彼にとってこれが数多くのゴールの最初の1つになることを願っている」