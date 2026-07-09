テレビ中継の都合で試合前の練習を欠席したバイエルンのレジェンド、ミュラー。1－1で迎えた後半、彼は「切り札」として投入され、62分にカナダ代表の勝ち越し弾をマークした。

しかし長距離移動の疲れがあり、後半45分間を走り切る体力はなく、72分でベンチに退いた。

試合は4－1でバンクーバーが勝利し、7月14日の第2戦へ有利な状況を作った。それでも、MLS開幕を目前に控えたこの短い出場には疑問が残る。