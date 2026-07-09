火曜夜、2014年W杯王者の彼は、スイス対コロンビア（PK4-3）の劇的な決勝T1回戦をスタジアムで観戦した。 試合は彼が競技の拠点とするバンクーバーで開催された。しかしMagenta TVのカメラマンとしての業務で準備期間の多くを欠席したため、カナディアン・チャンピオンシップ準々決勝第1戦のキャバリィFC戦では先発から外れた。
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ゴールと途中出場：W杯の専門家トーマス・ミュラーが、実に奇妙なシーズンデビューを飾る
テレビ中継の都合で試合前の練習を欠席したバイエルンのレジェンド、ミュラー。1－1で迎えた後半、彼は「切り札」として投入され、62分にカナダ代表の勝ち越し弾をマークした。
しかし長距離移動の疲れがあり、後半45分間を走り切る体力はなく、72分でベンチに退いた。
試合は4－1でバンクーバーが勝利し、7月14日の第2戦へ有利な状況を作った。それでも、MLS開幕を目前に控えたこの短い出場には疑問が残る。
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ミュラーはまもなくMLSでレヴァンドフスキと対戦する
7月17日、ホワイトキャップスはリーグ初戦でシカゴ・ファイアーと対戦する。この試合ではミュラーが元チームメイトのロベルト・レヴァンドフスキと対峙する。
それでもミュラーは前向きだ。「ベンチにいても、またピッチに立ちたいと強く感じた。再び全力を尽くしたい。体の調子も良い」と語った。
ミュラーはW杯期間中、テレビ解説者として活動する
ドイツのテレビ視聴者は、この攻撃的MFをMagenta TVのW杯中継の顔として認識していた。元リヴァプール監督ユルゲン・クロップや司会者ヨハネス・B・ケルナーと共に、彼は独自の視点で試合を分析し、ピッチサイドで選手と談笑し、合間にはリオネル・メッシとハイタッチも交わした。
MLS開幕後もテレビから完全に引退することは当面ない。36歳の彼は次のスケジュールをすぐに迎える。7月19日にニューヨーク／ニュージャージーで開催されるW杯決勝の現地取材がすでに決まっているからだ。
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