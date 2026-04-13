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「ゴールだけじゃない」――クリス・ウッドがノッティンガム・フォレストのプレミアリーグ残留争いに加える重要な資質を、レッズのレジェンド、スタン・コリーモアが解説。
ウッドはフォレストのプレミアリーグ通算最多得点者だ
ウッドは昨季、プレミアリーグでフォレストのクラブ記録となる20得点をマークし、通算37ゴールに到達。ヌノ監督率いるチームは30年ぶりに欧州カップ戦出場を決めた。
今季も開幕戦で2得点を挙げたが、10月の代表戦で負傷し約6か月間離脱した。
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4人の監督と得点力不足：フォレストは2025-26シーズン、苦戦を強いられている
フォレストはベテランFWの不在で得点が伸び悩んでいる。今シーズン、シティ・グラウンドでプレミアリーグゴールを挙げたレッズのFWは依然としてウッドが最後だ。しかし残留とヨーロッパリーグ制覇をかけ、シーズンを有終の美で飾る可能性もある。
ウッドは4月9日のポルトとのヨーロッパリーグ準々決勝第1戦で先発し、アストン・ヴィラ戦では途中出場した。34歳のベテランは試合勘を取り戻しつつあり、今後の活躍が期待される。
2025-26シーズンで4人目の監督の下、フォレストのファンは代表戦でも活躍するウッドの復帰を歓迎している。
フォーカル・ポイントのウッドがなぜノッティンガム・フォレストにとって重要なのか
「Best Betting Bonuses」と提携するGOALの独占インタビューで、レッズのレジェンド、コリーモアは、ウッドがヴィトール・ペレイラ監督にとってなぜ重要なのか問われ、こう語った。「センターフォワード、特に昔ながらのタイプは、得点だけでなく、サイドの選手たちがクロスを入れるスペースを作り、ボックス内にボールを送り込む『軸』となる点が重要だ。
フォレストのウイング、イゴール・ジェズスは直感的なストライカーだが、得点が伸びず厳しいシーズンを送っている。
サイドの選手は、ボックス内にクロスを上げれば「あの位置で結果を出してきた選手がいる」と確信できる。
もう一つは、ボールをキープして[モーガン]・ギブス＝ホワイトのような選手にパスを供給し、ワイドプレーヤーと攻撃のパイプ役になり、自身も得点を挙げることだ。」
コリーモアは続けた。ニュージーランド代表を率いるウッドはシーズン終了までに2〜4得点を挙げ、ワールドカップへ弾みをつけたいはずだ。
今まさにベストなタイミングだ。彼はフル出場し、古巣バーンリー戦で初陣を迎える。ピッチに立つことを待ちきれないだろう。この時期の彼にとって、チームと自身のため、そしてワールドカップを見据えてスキルを磨くことが極めて重要だ。」
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ノッティンガム・フォレスト 2025-26シーズンの試合日程：欧州カップ戦とプレミアリーグの注目カード
フォレストは木曜、ポルトとのヨーロッパリーグ第2戦を迎える。第1戦は1－1の引き分け。日曜には下位バーンリーをホームに迎える。
チームは現在、降格圏の2つ上、勝ち点3差の位置にいる。2027年夏まで契約するウッドが、国内外の舞台でチームをゴールラインへ導くと期待される。