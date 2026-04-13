「ゴールだけじゃない」――クリス・ウッドがノッティンガム・フォレストのプレミアリーグ残留争いに加える重要な資質を、レッズのレジェンド、スタン・コリーモアが解説。

「Best Betting Bonuses」と提携するGOALの独占インタビューで、レッズのレジェンド、コリーモアは、ウッドがヴィトール・ペレイラ監督にとってなぜ重要なのか問われ、こう語った。「センターフォワード、特に昔ながらのタイプは、得点だけでなく、サイドの選手たちがクロスを入れるスペースを作り、ボックス内にボールを送り込む『軸』となる点が重要だ。

フォレストのウイング、イゴール・ジェズスは直感的なストライカーだが、得点が伸びず厳しいシーズンを送っている。

サイドの選手は、ボックス内にクロスを上げれば「あの位置で結果を出してきた選手がいる」と確信できる。

もう一つは、ボールをキープして[モーガン]・ギブス＝ホワイトのような選手にパスを供給し、ワイドプレーヤーと攻撃のパイプ役になり、自身も得点を挙げることだ。」

コリーモアは続けた。ニュージーランド代表を率いるウッドはシーズン終了までに2〜4得点を挙げ、ワールドカップへ弾みをつけたいはずだ。

今まさにベストなタイミングだ。彼はフル出場し、古巣バーンリー戦で初陣を迎える。ピッチに立つことを待ちきれないだろう。この時期の彼にとって、チームと自身のため、そしてワールドカップを見据えてスキルを磨くことが極めて重要だ。」