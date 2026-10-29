ボローニャのゴールに向けたシュートはゼロ。今回はプレー内容も擁護材料にはならない。サン・シーロでミランがボローニャに喫した痛い敗戦で、ゴンサロ・ラモスはピッチ上で最も低調な選手の一人だった。おそらくデ・ウィンターと並んで、最も低調だったと言える。一度もシュートを放てず、偶然にでも枠へ飛ばすことはなかった。相手DFのマークにも、早々に我慢できなくなっていた。
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翻訳者：
ゴールから遠く、苛立ちを見せるラモス。今やアモリム率いるミランの懸案に
得点難によるいら立ち
ウディネーゼ戦でも、ラモスはウディネーゼのDF陣から受けた扱いについて主審に訴えることに多くのエネルギーを費やしていた。昨夜も似たようなことが起きたが、抗議はより激しく、明らかに目立つものだった。募る一方のいら立ちを吐き出そうとしているかのようだった。ラモスは今季リーグ戦でまだ2ゴールしか挙げておらず、そのうち1ゴールはPKによるものだ。ミラン史上最高給の選手としては少ない。あまりにも少ない。
アモリムは問題を解決しなければならない
加入後の序盤戦、ラモスは無得点に終わることが多かった。それでも、パフォーマンスを見せなかったわけではない。レッチェ戦では見事なアシストを記録し、ラツィオ戦では献身的にプレーした。ただ、ピッチ上のポジションという課題は残る。アモリムはラモスをペナルティーエリア内でプレーさせなければならない。トップ下で起用しても、ミランにプラスはもたらさない。むしろ逆だ。
ボローニャ戦では、さらに懸念すべきデータがある。ラモスはシュートを一度も放たなかったのだ。前節のウディネーゼ戦でも、わずか1本だった。これはセンターバックのような数字であり、チームで唯一の攻撃のフィニッシャーに期待される数字では決してない。 この問題は、選手のパフォーマンスが平均を下回っていることだけでは説明できない。もはや軽視できない戦術上の大きな誤算でもある。
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