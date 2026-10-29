加入後の序盤戦、ラモスは無得点に終わることが多かった。それでも、パフォーマンスを見せなかったわけではない。レッチェ戦では見事なアシストを記録し、ラツィオ戦では献身的にプレーした。ただ、ピッチ上のポジションという課題は残る。アモリムはラモスをペナルティーエリア内でプレーさせなければならない。トップ下で起用しても、ミランにプラスはもたらさない。むしろ逆だ。





ボローニャ戦では、さらに懸念すべきデータがある。ラモスはシュートを一度も放たなかったのだ。前節のウディネーゼ戦でも、わずか1本だった。これはセンターバックのような数字であり、チームで唯一の攻撃のフィニッシャーに期待される数字では決してない。 この問題は、選手のパフォーマンスが平均を下回っていることだけでは説明できない。もはや軽視できない戦術上の大きな誤算でもある。