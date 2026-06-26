このポルトガル人選手は先日ポルトに復帰し、サイクルを一周した。その背後にはクリストファー・ンクンクがいる。 2025年夏、移籍市場終了間際にチェルシーから3700万ユーロ＋ボーナスで加入したフランス人FWは、前スポーツディレクターのイグリ・タレが最も期待を寄せていた選手だった。タレは、ライプツィヒで輝いた彼を再び見たいと望み、センターフォワードとしても起用できると考えていた。 新監督のルーベン・アモリムは、出場機会が限られ8ゴール3アシストにとどまった昨季を受けた今、トップ下または攻撃的ウイングで彼を再起させるだろう。