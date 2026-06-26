ミランはクラブ記録を更新した。パリ・サンジェルマンからゴンサロ・ラモスを獲得。移籍金はボーナス込みで7000万ユーロを超え、2026年夏の補強第1弾となった。 2001年生まれで元ベンフィカ所属の彼は、クラブ史上最高年俸のセンターフォワードとなり、インザーギ、シェフチェンコ、イブラヒモヴィッチらレジェンドを超えた。
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ゴンサロ・ラモスはすでにミランの「記録保持者」だ。クラブ史上最高移籍金で獲得されたフォワードであり、ロッソネーラの歴史上最も高額な選手でもある。
前例：アンドレ・シルバ
時代は変わった。移籍市場は拡大し、控えのゴンサロ・ラモスでもパリで3シーズン45得点を挙げた（欧州5大リーグでこれほど安定した得点力を示したポルトガル人FWはいない）。 だが、ポルトガルからミランへ移籍し、9番として攻撃の軸になろうとした直近の例は良い結果を残していない。2017年夏、李永紅（リー・ヨンホン）元オーナーが巨費を投じてポルトから3800万ユーロで獲得したアンドレ・シルバも期待外れだった。 41試合で10ゴールにとどまり、翌夏セビージャへレンタル、その後レビッチとの交換でアイントラハト・フランクフルトへ完全移籍した。
ンクンクをめぐる誤解
このポルトガル人選手は先日ポルトに復帰し、サイクルを一周した。その背後にはクリストファー・ンクンクがいる。 2025年夏、移籍市場終了間際にチェルシーから3700万ユーロ＋ボーナスで加入したフランス人FWは、前スポーツディレクターのイグリ・タレが最も期待を寄せていた選手だった。タレは、ライプツィヒで輝いた彼を再び見たいと望み、センターフォワードとしても起用できると考えていた。 新監督のルーベン・アモリムは、出場機会が限られ8ゴール3アシストにとどまった昨季を受けた今、トップ下または攻撃的ウイングで彼を再起させるだろう。
シェバからイブラまで
ミラン史上最高年俸FWトップ10（最後尾はシェフチェンコの2390万ユーロ）には、バロンドール受賞者（322試合175ゴール）をはじめ、 さらにチャンピオンズリーグを2度制した選手や、セリエAで2度優勝し近年チームに足跡を残したズラタン・イブラヒモビッチもいる。 その間に位置するのは、何らかの理由で大きな足跡を残せなかった選手たちだ。インザーギの3600万ユーロに次ぐ順位には、ピアテック（35）、バッカ（33.3）、サンティ・ヒメネス（30.2）、アルベルト・ジラルディーノ（2500万）、アレクサンドル・パト（2400万）が並ぶ。
ミランの注目移籍
前述のとおり、ゴンサロ・ラモスの移籍金は推定7000万ユーロで、近年の主要な移籍を明らかに上回る。 これまでの最高額は、同じくポルトガル人のラファエル・レアオで5000万ユーロ（2019年にリールに支払った金額と、後にスポルティング・リスボンとの紛争で支払った違約金を合計）。以下、レオナルド・ボヌッチ（4200万）、 マヌエル・ルイ・コスタ（4130万ユーロ）、ルーカス・パケタ（3840万ユーロ）、マッティア・カルダラ（3770万ユーロ）、シャルル・デ・ケテラール（3750万ユーロ）が続いていた。