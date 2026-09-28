オスロでの好結果は、アーリング・ハーランドがネーションズリーグ通算22得点目を挙げて自らの記録をさらに伸ばしたことをかき消し、ジェズス体制下でのポルトガルの完璧なスタートを維持した。この敵地での成果の大きさを強調し、ラモスは次のように付け加えた。「勝利が常に最も重要だ。ノルウェーのようなチームを相手にアウェーで戦うのは、さらに難しい。厳しい敵地での素晴らしい勝利だ。

「素晴らしいスタートになっている。全員で力を合わせ、監督のアイデアもよく吸収できている。ここからは改善し、細かな課題を修正していくことがすべてだ。私たちはすべての試合に勝ちたい。どの試合でも常に勝利だけに集中している」