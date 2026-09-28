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ゴンサロ・ラモスが、クリスティアーノ・ロナウドに代わって先発したことについて語る。ポルトガルのヒーローは「難しいアウェーでの遠征での素晴らしい勝利」を称賛した。
FWがオスロで先発の座をつかむ
ベンチスタートとなったロナウドに代わって先発したラモスは、オルヤン・ニランのミスを突いてポルトガルの後半の決勝点を流し込んだ。25歳のFWは、ジョアン・フェリックスが序盤に均衡を破った後、自身の追加点もVARの判定でオフサイドとなり取り消された。81分まで印象的なプレーを見せ、フランシスコ・トリンコンと交代したこのストライカーは、代表通算29試合で12得点となった。
- NTB
フォワードがチーム全体へのより広い貢献を説明
指揮官の信頼に献身的なプレーで応えたACミランのFWは、自身のチームへの価値が、単に得点を決めることだけにとどまらないと強調した。先発のチャンスをつかむ重要性を改めて示しつつ、ラモスは『Sport TV』に次のように語った。「すべての瞬間が重要だ。最も大事なのは、起用されたときにいつでも自分に何ができるかを示し、チームに貢献することだ。これは自分の仕事、自分がチームに何をもたらせるかを示すものだった。ゴールだけではなく、ピッチ上で自分がするすべてのことを含めてだ」
ラモス、チームの戦術的進歩を称賛
オスロでの好結果は、アーリング・ハーランドがネーションズリーグ通算22得点目を挙げて自らの記録をさらに伸ばしたことをかき消し、ジェズス体制下でのポルトガルの完璧なスタートを維持した。この敵地での成果の大きさを強調し、ラモスは次のように付け加えた。「勝利が常に最も重要だ。ノルウェーのようなチームを相手にアウェーで戦うのは、さらに難しい。厳しい敵地での素晴らしい勝利だ。
「素晴らしいスタートになっている。全員で力を合わせ、監督のアイデアもよく吸収できている。ここからは改善し、細かな課題を修正していくことがすべてだ。私たちはすべての試合に勝ちたい。どの試合でも常に勝利だけに集中している」
- Bildbyran
ブラジル代表、コペンハーゲンでの試練に備える
開幕からの2試合で勝ち点6を積み上げたポルトガルは、木曜のデンマーク遠征を前にグループA4の首位を快走している。オスロでの決定的な働きにより、ラモスはコペンハーゲンでジェズスが攻撃陣の選択肢を検討する中でも先発の座を維持する有力な根拠を示した。その構図は、通算1000ゴール達成を追い続ける中で出場機会を求めるロナウドにとって、興味深い選考上のジレンマをもたらしている。
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