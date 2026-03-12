ゴレツカはバイエルン・ミュンヘンでいくら稼いでいるのか？そして、関心を持つクラブに要求する年俸は？ミランとインテルが注目している。

シーズン終了後、レオン・ゴレツカとバイエルン・ミュンヘンの道は分かれることになる。1995年生まれの彼は来年6月に契約満了を迎え、ドイツのクラブはすでに彼がフリー移籍で退団することを発表している。したがって、移籍市場に注目すべきだ。なぜなら、これほど重要な選手がフリー移籍となることは、夏の移籍期間中に多くのクラブにとって低コストのチャンスとなるからだ。 このミッドフィールダーに注目しているクラブの中には、すでに彼の代理人と接触しているインテルとミランも含まれている。