ゴレツカはバイエルン・ミュンヘンでいくら稼いでいるのか、そして関心を持つクラブにいくらを要求しているのか：ミランとインテルが注目している

しかし、コストはさておき、ゴレツカを無料で獲得しようと列ができている。 多くのヨーロッパのクラブが、競争に先んじるために、どのように動くべきかを理解するための最初の接触を検討していると、Bild紙が報じている。現在、最有力候補はアーセナルで、同クラブは1月にすでに興味を示しており、同選手がすでにガンナーズを最優先候補に挙げていることから、同選手の要求を満たすための予算面での大きな問題はないだろう。 ミランとインテルは、その難しさを認識しながらも、移籍金ゼロのゴレツカをセリエAでも獲得したいと考えている。