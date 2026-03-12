シーズン終了後、レオン・ゴレツカとバイエルン・ミュンヘンの道は分かれることになる。1995年生まれの彼は来年6月に契約満了を迎え、ドイツのクラブはすでに彼がフリー移籍で退団することを発表している。したがって、移籍市場に注目すべきだ。なぜなら、これほど重要な選手がフリー移籍となることは、多くのクラブにとって夏の移籍市場における低コストのチャンスとなるからだ。 このミッドフィールダーに注目しているクラブの中には、すでに彼の代理人と接触しているインテルとミランも含まれている。
Getty
翻訳者：
ゴレツカはバイエルン・ミュンヘンでいくら稼いでいるのか、そして関心を持つクラブにいくらを要求しているのか：ミランとインテルが注目している
ゴレツカ取引の数字
ミラノの2チームは検討を重ね、次の動きを評価している。現時点で、交渉の障害となる可能性があるのは、ゴレツカとその代理人の経済的要求である。700万ユーロの純額給与（これは彼が現在バイエルン・ミュンヘンで得ている給与とほぼ同額）、契約時に800万～1000万ユーロのボーナス、そして代理人への手数料である。 特にフリー移籍となる選手にとっては大きな投資であり、総費用は2000万ユーロ近くに達する見込みだ。
アーセナルが首位に立つ
しかし、コストはさておき、ゴレツカを無料で獲得しようと列ができている。 多くのヨーロッパのクラブが、競争に先んじるために、どのように動くべきかを理解するための最初の接触を検討していると、Bild紙が報じている。現在、最有力候補はアーセナルで、同クラブは1月にすでに興味を示しており、同選手がすでにガンナーズを最優先候補に挙げていることから、同選手の要求を満たすための予算面での大きな問題はないだろう。 ミランとインテルは、その難しさを認識しながらも、移籍金ゼロのゴレツカをセリエAでも獲得したいと考えている。
広告