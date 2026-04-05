Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-GER-BUNDESLIGA-HAMBURG-BAYERN MUNICHAFP

翻訳者：

ゴリツカが挑発：「レアルはチャンピオンズリーグの王者だが…バイエルンがすべてを制するだろう」

特集＆コラム
レオン・ゴレツカ
レアル・マドリー 対 バイエルン
レアル・マドリー
バイエルン
チャンピオンズ リーグ
ドイツ
スペイン

長時間のインタビューで……バイエルンのスター選手がレアル・マドリードでの思い出を語る

バイエルン・ミュンヘンは、来週火曜日に開催されるUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、レアル・マドリードとの激戦に向け、アウェイでの試合に備えている。

試合を前に、バイエルンの公式サイトは、チャンピオンズリーグで71試合に出場しているチームのスターMF、レオン・ゴレツカとのインタビューを公開した。

31歳のこの選手は、チームが必要とするたびに、常にその経験をバイエルン・ミュンヘンのために捧げてきた。そして今、レアル・マドリードとの待望の準々決勝2連戦でも、その役割を果たすことになる。

2020年にバイエルンでチャンピオンズリーグ優勝を経験したゴレツカは、これまで同大会でレアルと3度対戦している。

4月の大一番を控えたインタビューで、彼はそれらの試合から学んだことを明かし、サンティアゴ・ベルナベウで熱烈な拍手を浴びた瞬間や、自身が「悪夢」と表現した試合についても語った。

  • 最後の戦い

    レアル・マドリードとの決戦をわずか1週間後に控えた中、ゴリツカはバイエルンの公式サイトとのインタビューに、落ち着きと安らぎを漂わせて臨んだ。

    これは、8年間在籍したミュンヘンをこの夏に去ることになる彼にとって、バイエルンでのスペインのチームとの最後の試合となる。

    彼は次のように語った。「冬に、夏まで残留するという熟考した決断を下した。今シーズンはすべてが可能だと感じている」

    バイエルンは現在、ドイツカップで準決勝に進出し、ブンデスリーガでは大差で首位を走るなど、絶好調だ。そして今、レアル・マドリードとの対戦でチャンピオンズリーグの準決勝進出を目指している。

    しかし、今シーズンのバイエルンの成功の秘訣は何だろうか？ゲオルツカはこう答える。「適切な選手が適切なポジションにいて、適切な監督のもと、適切なクラブに所属していることだ」

    彼は続けた。「今年はすべてを勝ち取れると確信している。それが難しいことは承知しているが、挑戦するつもりだ」

    • 広告

  • 拍手と悪夢

    2015年3月、20歳だったゴリツカはシャルケの一員として、ベルナベウで初出場を果たした。

    このラウンド16のセカンドレグで、レアル・マドリードは前回王者にあり、優勝最有力候補と目されていた相手に4-3で勝利した。

    彼は次のように語った。「勝ち抜きにはあと1点が必要だった。ロスタイムにベネディクト・フーヴェディスが絶好のチャンスを掴んだ。あの試合でレロイ・サネが初めて頭角を現した。勝ち抜くことはできなかったが、ベルナベウのサポーターから温かい拍手を送ってもらえたので、素晴らしい思い出として残っている」。

    シャルケやバイエルンでレアル・マドリードとホームで対戦したほか、ゴレツカはマドリードで再びプレーしたが、その試合を彼は「悪夢」と表現した。

    彼は次のように語った。「残念ながら、トーマス・トゥヘル監督の下で、私たちはすでに決勝に進出したと思い込んでいたあの試合に臨んだが、結局は不十分だった」。

    ゴレツカは90分間ベンチに留まった。バイエルンはアルフォンソ・デイヴィスの素晴らしいゴールで1-0とリードしており、第1戦が2-2の引き分けだったため、アウェイでの勝利で決勝進出が決まるはずだった。しかし、途中出場のホセロが終盤に2ゴールを決め、バイエルンを2024年の大会から敗退させた。

     そして今、チームは火曜日にベルナベウに戻り、2年前の劇的な土壇場での敗退から2年を経て、今度は自分たちが勝利を祝う側になることを目指している。

    ゴレツカは次のように付け加えた。「最近、レアル・マドリード戦ではあまり良い結果を残せていない。ここ数年の成績をぜひとも変えたいと思っている」

    バイエルンは、15度の欧州王者との直近8試合で勝利を挙げていないが、2014年の準決勝での0-4の敗戦を除けば、そのすべてが接戦だった。

    「ドイツ人にとって、レアル・マドリードはチャンピオンズリーグそのものだ。彼らはこの大会の王者であり、過去10年から15年間、支配的な存在だった。これは欧州サッカーにおける2つの巨人の対決だ」と彼は語った。

  • 驚くほどの品質……しかし

    レアル・マドリードは今シーズン、浮き沈みの激しい時期を過ごしており、その結果、1月にシャビ・アロンソの後任としてアルバロ・アルビラが監督に就任した。

    リーガ・エスパニョーラでは、チームはバルセロナと優勝を争っているが、現在は2位につけており、両チームにポイント差をつけられている。

    チャンピオンズリーグでは、グループステージを8位圏外で終え、ベンフィカとのプレーオフを戦うこととなったが、2試合合計3-1で勝利し、決勝トーナメント進出を決めた。

    キリアン・エムバペやベリンガムといった主力選手が欠場していた期間、ヴィニシウス・ジュニオールらはラウンド16でマンチェスター・シティを5-1で下し、その実力を示した。現在、エムバペとベリンガムはバイエルン戦への出場準備が整っている。

    ゴリツカは次のように語った。「彼らは驚異的な個人技を持つ世界クラスのチームだ。今シーズンは非常に良い時期もあれば悪い時期もあったため、彼らがどのようなプレーを見せるかは予測できない」

    さらに、「これまでの経験から、彼らはチャンピオンズリーグで何かを成し遂げることに成功することが多いと分かっているが、我々もその準備はできている」と付け加えた。

  • こちらもご覧ください：

    モロッコの思い出…「ブフォンのキック」の
    判定がレアル・マドリード対バイエルンの一戦を左右するヨーロッパのクラシコ…レアル・マドリード対バイエルン・ミュンヘンの対戦に歴史は何を語る
    のか？激しい抗議…レアル戦を控えたバイエルン・ミュンヘンの物議を醸す逆転劇


チャンピオンズ リーグ
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
バイエルン crest
バイエルン
FCB