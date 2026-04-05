2015年3月、20歳だったゴリツカはシャルケの一員として、ベルナベウで初出場を果たした。

このラウンド16のセカンドレグで、レアル・マドリードは前回王者にあり、優勝最有力候補と目されていた相手に4-3で勝利した。

彼は次のように語った。「勝ち抜きにはあと1点が必要だった。ロスタイムにベネディクト・フーヴェディスが絶好のチャンスを掴んだ。あの試合でレロイ・サネが初めて頭角を現した。勝ち抜くことはできなかったが、ベルナベウのサポーターから温かい拍手を送ってもらえたので、素晴らしい思い出として残っている」。

シャルケやバイエルンでレアル・マドリードとホームで対戦したほか、ゴレツカはマドリードで再びプレーしたが、その試合を彼は「悪夢」と表現した。

彼は次のように語った。「残念ながら、トーマス・トゥヘル監督の下で、私たちはすでに決勝に進出したと思い込んでいたあの試合に臨んだが、結局は不十分だった」。

ゴレツカは90分間ベンチに留まった。バイエルンはアルフォンソ・デイヴィスの素晴らしいゴールで1-0とリードしており、第1戦が2-2の引き分けだったため、アウェイでの勝利で決勝進出が決まるはずだった。しかし、途中出場のホセロが終盤に2ゴールを決め、バイエルンを2024年の大会から敗退させた。

そして今、チームは火曜日にベルナベウに戻り、2年前の劇的な土壇場での敗退から2年を経て、今度は自分たちが勝利を祝う側になることを目指している。

ゴレツカは次のように付け加えた。「最近、レアル・マドリード戦ではあまり良い結果を残せていない。ここ数年の成績をぜひとも変えたいと思っている」

バイエルンは、15度の欧州王者との直近8試合で勝利を挙げていないが、2014年の準決勝での0-4の敗戦を除けば、そのすべてが接戦だった。

「ドイツ人にとって、レアル・マドリードはチャンピオンズリーグそのものだ。彼らはこの大会の王者であり、過去10年から15年間、支配的な存在だった。これは欧州サッカーにおける2つの巨人の対決だ」と彼は語った。