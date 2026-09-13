ティロ・ケーラーは夢のようなフルデビューを飾り、アヤックスは土曜夜、敵地でフォルトゥナ・シッタートを5-1で下してエールディヴィジ勝利を収めた。ユリアン・ブラントが先制点を挙げた後、ハーフタイム直後にホームのアントニー・デスコッテが同点弾を決めた。

しかし、62分にケーラーが強烈なヘディングでアヤックスのリードを取り戻し、後半の猛攻の口火を切った。

さらにダヴィ・クラーセン、カスパー・ドルベリ、ヨウリ・バースが追加点を挙げ、見事なチームパフォーマンスを締めくくった。



