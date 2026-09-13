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翻訳者：
ケーラーが歴史的な決定力のあるスタート！新戦力が21世紀の記録を打ち立て、アヤックスがフォルトゥナを5発で粉砕
ケーラーがアウェーでのアヤックス圧勝をけん引
ティロ・ケーラーは夢のようなフルデビューを飾り、アヤックスは土曜夜、敵地でフォルトゥナ・シッタートを5-1で下してエールディヴィジ勝利を収めた。ユリアン・ブラントが先制点を挙げた後、ハーフタイム直後にホームのアントニー・デスコッテが同点弾を決めた。
しかし、62分にケーラーが強烈なヘディングでアヤックスのリードを取り戻し、後半の猛攻の口火を切った。
さらにダヴィ・クラーセン、カスパー・ドルベリ、ヨウリ・バースが追加点を挙げ、見事なチームパフォーマンスを締めくくった。
ドイツ人DFがクラブの21世紀記録を樹立
ケーラーの見事なパフォーマンスは、アムステルダムのクラブにとって歴史的な意味を持つものとなった。後半のヘディング弾にアシストも加えたこのドイツ人DFは、今世紀に入ってからアヤックスでVriendenLoterijエールディヴィジ初先発を果たした試合で、2得点に直接関与した初のDFとなった。
試合後に『ESPN NL』の取材に応じたケーラーは、個人としての節目を達成しながらも謙虚な姿勢を崩さなかった。
「パフォーマンスも、ゴールも、アシストも、うれしい」とケーラーは語った。「でも一番大事なのはチームが勝ったことだ。試合を動かすまでハードワークしなければならなかったし、その後は最終的に快勝のように見えた」
DF、痛みを伴う打撲を振り払い最終ラインを統率
前週は途中出場でわずか8分間のプレーにとどまっていたケーラーだが、この試合では前半終了間際に強い接触を受けてヒヤリとする場面があった。DFは負傷への不安を一蹴し、守備ライン内で継続的に戦術面の話し合いが必要だと強調した。
また、ポジショニングを詰めていく上で、ピッチ上でのコミュニケーションが引き続き不可欠だと訴えた。
「痛みはあったが、心配するようなものではない」とケーラーは説明した。「結局のところ大事なのはコミュニケーションであり、一緒に守り、ポジションを調整するために、お互いに最善の指示を出し合うことだ。すべては良いパフォーマンスをするための前向きなものだ」
アヤックス、守備の改善に焦点
ケーラーが守備の役割に素早く順応する中、アヤックスは今後の試合で最終ライン全体のさらなる安定感構築を目指している。ドイツ代表の同選手は、大差で勝利したとはいえ、チームは継続的により高い基準を追い求めなければならないと強調した。
アヤックスは国内と欧州での厳しい日程に目を向ける。
このDFは、自身の記録的なスタートをさらに伸ばし、守備組織を最高水準で維持することに強い決意を示している。
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