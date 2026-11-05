リヴァプールは誰に注目すべきなのか？ この問いを向けられた、現役時代にアンフィールドで3年間プレーした元アメリカ男子代表GKのフリーデルは、グローヴナー・スポーツとのタイアップによる取材で、GOALにこう語った。「優れたGKは何人かいると思う。［ディオゴ］・コスタと［ウナイ］・シモンは、どちらも素晴らしい」

「ケレハーを呼び戻すことも考えられる。彼はリヴァプールを理解している。［エミ］・マルティネスが移籍を望んでいた当時、ケレハーは良い後釜になれたと思っていた。問題は、アリソンにはまだ何年もプレーできる時間が残っていることだ。だから実現は難しかっただろうし、その機会はおそらくもう過ぎた」

「プレミアリーグに目を向けて、ほかのGKの成長を見守ることもできる。ジョルジェ・ペトロヴィッチは優れたGKだ。リーズでジェームズ・トラッフォードがどう成長するかも見てみたい」

「良いGKはかなりいるし、アリソンもまだ終わっていない。今も素晴らしいセーブを見せている。リヴァプールには後継者を探す時間がまだある。それは良いことだし、候補になり得る優れたGKもいる」

マンチェスター・シティがFFP関連の処分を受け、プレミアリーグから降格することになった場合、リヴァプールは長身のイタリア人GKドンナルンマの獲得を打診できるかと問われると、フリーデルはこう付け加えた。「可能性はある」

「少し複雑な話になるかもしれないが、彼も検討対象の一人になり得る。シティの件については、まだ明らかになることがあると思う。現時点では、シティの選手たちが獲得可能になるとはあまり考えていない」