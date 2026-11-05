Getty/GOAL
翻訳者：
ケレハー復帰か、ドンナルンマ引き抜きか。長年在籍するアリソンがフリーエージェントに近づく中、元リヴァプールGKが獲得候補を挙げる
出場数と獲得タイトル：アリソンのリヴァプールでの記録
ブラジル代表GKアリソンは、2018年にローマから6680万ポンド（9000万ドル）で移籍して以来、マージーサイドでプレーしている。タイトル獲得に向けて緻密に組み上げられたチームにおいて、最後のピースの一つとなった。
これまでにプレミアリーグ優勝2回、チャンピオンズリーグ優勝1回に加え、主要タイトルをさらに4つ獲得している。34歳のGKはリヴァプールで通算346試合に出場し、得点まで記録した。それは2021年5月のウェスト・ブロムとの記憶に残る一戦でのことだった。
- Getty
契約満了が迫るブラジル人GK
信頼できる最後の砦を何年も探し求めてきたアンフィールドの関係者が、圧倒的な存在感を誇る守護神の退団を望まないのは当然だ。しかし本人は、イングランドでの8年間に幕を下ろす準備ができているようだ。
新たな契約条件が提示されていない中、アリソンはモハメド・サラーが歩んだのと同じ道をたどり、2026年にマージーサイドに惜別を告げることになりそうだ。長い別れを受け止める日々が続いている。
リヴァプールのトップチームには大きな穴が空くことになる。ジョージア人GKギオルギ・ママルダシュヴィリが控えから先発へと役割を変える準備ができているか、誰もが確信しているわけではない。
リヴァプールは次の正GKとして誰を狙うべきか？
リヴァプールは誰に注目すべきなのか？ この問いを向けられた、現役時代にアンフィールドで3年間プレーした元アメリカ男子代表GKのフリーデルは、グローヴナー・スポーツとのタイアップによる取材で、GOALにこう語った。「優れたGKは何人かいると思う。［ディオゴ］・コスタと［ウナイ］・シモンは、どちらも素晴らしい」
「ケレハーを呼び戻すことも考えられる。彼はリヴァプールを理解している。［エミ］・マルティネスが移籍を望んでいた当時、ケレハーは良い後釜になれたと思っていた。問題は、アリソンにはまだ何年もプレーできる時間が残っていることだ。だから実現は難しかっただろうし、その機会はおそらくもう過ぎた」
「プレミアリーグに目を向けて、ほかのGKの成長を見守ることもできる。ジョルジェ・ペトロヴィッチは優れたGKだ。リーズでジェームズ・トラッフォードがどう成長するかも見てみたい」
「良いGKはかなりいるし、アリソンもまだ終わっていない。今も素晴らしいセーブを見せている。リヴァプールには後継者を探す時間がまだある。それは良いことだし、候補になり得る優れたGKもいる」
マンチェスター・シティがFFP関連の処分を受け、プレミアリーグから降格することになった場合、リヴァプールは長身のイタリア人GKドンナルンマの獲得を打診できるかと問われると、フリーデルはこう付け加えた。「可能性はある」
「少し複雑な話になるかもしれないが、彼も検討対象の一人になり得る。シティの件については、まだ明らかになることがあると思う。現時点では、シティの選手たちが獲得可能になるとはあまり考えていない」
- Getty
リヴァプールが検討すべきGK候補
アイルランド共和国代表のケレハーはリヴァプールの下部組織出身で、2025年夏に1800万ポンド（2400万ドル）でブレントフォードに加入するまで、同クラブで67試合に出場した。
アスレティック・クルブのスター、シモンはスペイン代表としてワールドカップ優勝を経験しており、アーセナルのダビド・ラヤをベンチにとどめ続けている。一方、ポルトの主力コスタはクリスティアーノ・ロナウドの代表チームでの同僚だ。
セルビア人の実力者ペトロヴィッチはボーンマスでの18カ月間で印象的な活躍を見せ、同クラブの欧州大会出場に貢献した。一方、ドンナルンマはマンチェスターで2030年までの契約を結んでおり、シティがイングランド1部リーグから降格しても、その契約を解消するのは容易ではない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。