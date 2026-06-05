エル・マラはドイツ代表のW杯メンバー入りを逃し、クラブに集中することになった。ナーゲルスマン監督はカウンターでのバイアーの働きを評価した。

ナゲルスマンは19歳の彼を落とした理由をこう説明した。「後半戦は多くの得点を奪い、ケルンのスタイルにも合っている。だが、我々の高い攻撃レベルに適合できるか疑問がある。ケルンのヒートマップを見れば、彼の動きは自陣ゴール近くに集中している」

ケルンは安易な交渉には応じず、13得点を挙げた19歳をチームに復帰させる見込みだ。