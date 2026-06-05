Goal.com
ライブ
1. FC Köln v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

ケルンのスター、サイード・エル・マラの移籍が破談に。母親がプレミアリーグクラブとの合意を撤回し、ブレントフォードは5000万ユーロの移籍金を払わず獲得を見送った。

移籍情報
セッド・エル・マラ
FCケルン
フラウエン-ブンデスリーガ
ブレントフォード
プレミアリーグ

ブレントフォードは、ケルンのウイング、サイード・エル・マラ獲得に向けた5000万ユーロの移籍交渉が最終段階で決裂し、大きな打撃を受けた。両クラブは史上最高額となる移籍金で合意していたが、同選手の主なアドバイザーである19歳の母親が、最終的にロンドンへの移籍を白紙にした。

  • ビーズ、有望株の獲得を逃す

    スカイビルト紙によると、ブレントフォードはケルンのFWエル・マラ獲得にクラブ史上最高額を提示。ドイツ側の条件は満たしたが、交渉は決裂した。 ブレントフォードは移籍金4500万ユーロ＋最大500万ユーロのボーナス、将来的な売却益分配を提示。当初選手は移籍に前向きだったが、母親がクラブが設定した期限前に同意せず、交渉は成立しなかった。

    • 広告
  • SAID EL MALA KÖLNGetty Images

    ケルン教区、協議の準備が整う

    ブンデスリーガのクラブは人脈を生かし、西ロンドンのクラブと正式接触した後、歴史的移籍を承認する準備を整えた。交渉についてケルンのスポーツ担当ディレクター、トーマス・ケスラー氏は「少なくとも私は話し合いに応じる用意がある。現状はそれだ」と語った。

  • ドイツのチームは強硬な姿勢を崩さない

    この破談は、ケルンにとって2017年にアンソニー・モデステが天津権健へ3000万ユーロで移籍した際のクラブ記録を大きく上回るはずだった。

    チーム編成責任者のティム・シュタイデンは補強資金を確保するため、早期の市場動向把握を進めていた。しかし、愛称「エル・マラ」のモデステは2030年まで契約があり、契約解除条項もない。そのためクラブ首脳は焦らず、5000万ユーロの基準額を下げる気はない。

  • Said El MalaGetty

    ウインガー、代表戦で不運に見舞われる

    エル・マラはドイツ代表のW杯メンバーから外れ、クラブに集中することになった。ナーゲルスマン監督は、カウンターで献身的なバイヤーを評価した。

    ナゲルスマンは19歳の彼を落とした理由をこう説明した。「後半戦は多く得点を挙げ、ケルンのスタイルにも合っている。だが、我々の高い攻撃レベルに合わせられるか疑問がある。ヒートマップを見れば、彼の動きは自陣ゴール近くに集中している」

    ケルンは安易な交渉には応じず、13得点を挙げた19歳をチームに復帰させる見込みだ。