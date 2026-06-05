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ケルンのスター、サイード・エル・マラの移籍が破談に。母親がプレミアリーグクラブとの合意を撤回し、ブレントフォードは5000万ユーロの移籍金を払わず獲得を見送った。
ビーズ、有望株の獲得を逃す
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ケルン教区、協議の準備が整う
ブンデスリーガのクラブは人脈を生かし、西ロンドンのクラブと正式接触した後、歴史的移籍を承認する準備を整えた。交渉についてケルンのスポーツ担当ディレクター、トーマス・ケスラー氏は「少なくとも私は話し合いに応じる用意がある。現状はそれだ」と語った。
ドイツのチームは強硬な姿勢を崩さない
この破談は、ケルンにとって2017年にアンソニー・モデステが天津権健へ3000万ユーロで移籍した際のクラブ記録を大きく上回るはずだった。
チーム編成責任者のティム・シュタイデンは補強資金を確保するため、早期の市場動向把握を進めていた。しかし、愛称「エル・マラ」のモデステは2030年まで契約があり、契約解除条項もない。そのためクラブ首脳は焦らず、5000万ユーロの基準額を下げる気はない。
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ウインガー、代表戦で不運に見舞われる
エル・マラはドイツ代表のW杯メンバーから外れ、クラブに集中することになった。ナーゲルスマン監督は、カウンターで献身的なバイヤーを評価した。
ナゲルスマンは19歳の彼を落とした理由をこう説明した。「後半戦は多く得点を挙げ、ケルンのスタイルにも合っている。だが、我々の高い攻撃レベルに合わせられるか疑問がある。ヒートマップを見れば、彼の動きは自陣ゴール近くに集中している」
ケルンは安易な交渉には応じず、13得点を挙げた19歳をチームに復帰させる見込みだ。