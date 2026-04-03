ケルンがブンデスリーガのスター選手に対し過去最高額の移籍金を要求したため、バイエルン・ミュンヘンとブライトンがサイード・エル・マラの獲得競争から撤退した

エル・マラは、27試合で10ゴール4アシストを記録し、その爆発的なスピードと技術力から欧州のスター選手たちと比較されるほどの実力を発揮し、瞬く間にブンデスリーガで最も注目を集める若手選手の一人となった。ラインエナジー・スタディオンでの彼の台頭は彗星のごときものだが、ケルンが4000万ユーロの移籍金を要求していることは、彼が「世代を代表する才能」であるとクラブが確信していることを示している。 ケルンにとって、エル・マラを手放さないことは諸刃の剣となり得る。ブレイクシーズンを迎えて彼の価値がさらに急騰する可能性はある一方で、調子が落ちれば巨額の利益を逃すリスクも常に付きまとう。現時点では、クラブが記録的な高額オファーを提示してこない限り、ケルンはスター選手を手放すつもりはないようだ。