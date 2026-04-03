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ケルンがブンデスリーガのスター選手に対し過去最高額の移籍金を要求したため、バイエルン・ミュンヘンとブライトンがサイード・エル・マラの獲得競争から撤退した
若手の勢いが鈍りつつある
エル・マラの獲得をめぐる争いは、主要な争奪戦を繰り広げていたバイエルン・ミュンヘンとブライトンの2クラブが交渉から撤退したことで、急展開を見せている。徹底的なスカウティングや初期の打診が行われたにもかかわらず、ケルンが提示した金銭的な要求が、関心を寄せていたクラブにとって大きな障害となっている。
スカイ・ドイツによると、ケルンはこの貴重な戦力の価値を最大限に引き出すことを決意しており、同クラブにおいて同年代の選手としては新記録となる移籍金を求めているという。この強硬な姿勢により、バイエルンの名門クラブとプレミアリーグのクラブは、このドイツ人選手の法外な評価額に応じる意思がないため、他の選択肢を模索せざるを得なくなっている。
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厳しい要求と市場の現実
関心を持つクラブからはまだ正式な動きは見られないものの、この報道は現状をある程度明らかにしている。バイエルンとブライトンが争奪戦から撤退した主な理由は、ケルンが4000万ユーロを超える移籍金を要求しているためだ。最高レベルで安定した実績をまだ示せていない選手に対して、現段階ではこの金額は両クラブにとって高すぎるものであり、エル・マラの真の価値に見合わないと感じている。
賭ける価値のある才能か？
エル・マラは、27試合で10ゴール4アシストを記録し、その爆発的なスピードと技術力から欧州のスター選手たちと比較されるほどの実力を発揮し、瞬く間にブンデスリーガで最も注目を集める若手選手の一人となった。ラインエナジー・スタディオンでの彼の台頭は彗星のごときものだが、ケルンが4000万ユーロの移籍金を要求していることは、彼が「世代を代表する才能」であるとクラブが確信していることを示している。 ケルンにとって、エル・マラを手放さないことは諸刃の剣となり得る。ブレイクシーズンを迎えて彼の価値がさらに急騰する可能性はある一方で、調子が落ちれば巨額の利益を逃すリスクも常に付きまとう。現時点では、クラブが記録的な高額オファーを提示してこない限り、ケルンはスター選手を手放すつもりはないようだ。
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次は何が待っているのでしょうか？
移籍市場が間近に迫る中、「エル・マラ」の活躍ぶりは引き続き注目を集めることになるだろう。彼が現在の好調を維持、あるいはさらに向上させることができれば、ケルンがより高額な移籍金を要求する可能性もある。 しかし、ブンデスリーガで15位と降格圏からわずか5ポイント差という危機的な状況にあるケルンにとって、このスター選手の去就は今シーズンのチームの成績次第となるだろう。もし降格すれば、エル・マラがチームを去る可能性はさらに高まるだろう。