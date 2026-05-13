『Sport Bild』によると、その選手はTSGホッフェンハイムのバズーマナ・トゥーレで、5月初めにクラブへ移籍打診があったという。
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ケルンがサイード・エル・マラの獲得に難色を示したため、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンは別のブンデスリーガの注目チームに目を向けている。
ブライトンはケルンにエル・マラの獲得オファーを複数提出したが、すべて拒否された。ケルンは19歳に対し5000万ユーロの移籍金を要求しているという。 ファビアン・ヒュルツェラー監督率いるブライトンは、3500万ユーロの上限を超えたくなく、すでに交渉から撤退した。それ以前には、エル・マラ本人や兄マレク、両親、ブライトン間で夏の移籍について口頭合意に達したとも報じられていた。
エル・マラにはチェルシーやニューカッスルも関心を示しているが、バイエルンは「待機態勢」で、実際に動く可能性は低いという。 複数メディアは、同クラブのターゲットがアンソニー・ゴードン（ニューカッスル）とヤン・ディオマンデ（RBライプツィヒ）だと一致して報じている。特にゴードンについては、スポーツ部門幹部が名誉会長ウリ・ヘーネス率いる委員会から承認を得ているという。
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リヴァプールFCもトゥーレ獲得に動いていると報じられている
一方、トゥーレは契約満了で退団するモハメド・サラーの後継候補としてリヴァプールFCと噂されている。ブンデスリーガ29試合で17ゴールに絡んだ20歳は、最終節もチャンピオンズリーグ出場権争いに貢献している。 2025年初頭にハムマルビーIFから1000万ユーロで移籍し、2029年までの契約が残る。契約解除条項はない。
ホッフェンハイムは勝ち点で並んで5位。フランクフルトの結果次第で逆転できる。シュトゥットガルトがグラッドバッハに負ければ、ホッフェンハイムが上回る可能性もある。得失点差は5点差だ。
統計：サイード・エル・マラとバズーマナ・トゥーレの比較
統計 サイード・エル・マラ バズマナ・トゥーレ 試合 35 31 得点 12 5 アシスト 5 12 出場時間 1,958 2,449