ブライトンはケルンにエル・マラの獲得オファーを複数提出したが、すべて拒否された。ケルンは19歳に対し5000万ユーロの移籍金を要求しているという。 ファビアン・ヒュルツェラー監督率いるブライトンは、3500万ユーロの上限を超えたくなく、すでに交渉から撤退した。それ以前には、エル・マラ本人や兄マレク、両親、ブライトン間で夏の移籍について口頭合意に達したとも報じられていた。

エル・マラにはチェルシーやニューカッスルも関心を示しているが、バイエルンは「待機態勢」で、実際に動く可能性は低いという。 複数メディアは、同クラブのターゲットがアンソニー・ゴードン（ニューカッスル）とヤン・ディオマンデ（RBライプツィヒ）だと一致して報じている。特にゴードンについては、スポーツ部門幹部が名誉会長ウリ・ヘーネス率いる委員会から承認を得ているという。