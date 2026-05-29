今シーズンのアラジュベゴヴィッチの活躍は欧州ビッグクラブの注目を集めた。母国ではマンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、チェルシー、インテル、ローマへの移籍が噂されたが、当面の去就はすでに決まっている。
トップチームデビュー前にこのウインガーをザルツブルクへ売却してから8か月後、レバークーゼンは契約に盛り込まれていた800万ユーロの買い戻し条項を行使した。これはTransfermarktによる市場価値2200万ユーロ（1900万ポンド／2250万ドル）を大きく下回る額で、5年契約で再獲得したことから、クラブがすぐに再放出する計画はない。
この契約は3月にすでに確定しており、スポーツディレクターのサイモン・ロルフェスは「彼はザルツブルクでの高い期待を超えた」と語った。
本人移籍について「私にとってこれはさらなるレベルへのステップアップです。このクラブは知っていますし、レバークーゼンは最高水準のクラブです。彼らは欧州トップ16に入るクラブであり、ブンデスリーガでも常に上位を争っています。多くの若手選手がすでにここで成功を収めています。私もその目標を持っています」と語った。
それでも、復帰直後に売却される可能性は残る。父親兼代理人は『ビルト』に「多くのクラブが関心を持っているが、我々はレバークーゼンとの関係を重視している」と語った。
とはいえ、バイアレーナが彼の最終目的地ではないことも明確だ。FACE TVのインタビューで彼はこう語った。「まだ大スターではない。だがそのために全力を尽くす。 「レアル・マドリードでプレーしたい。子供の頃から、そのために全力を尽くすと夢見ていた。バルセロナでも構わない。」