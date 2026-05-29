バイエル・レバークーゼンのユース出身、18歳アラジュベゴビッチは、ドイツからオーストリアに移籍してすぐに才能を開花させた。昨夏、トップデビュー前にレッドブル・ザルツブルクへ移ったが、その活躍で古巣を納得させ、買い戻し条項が発動された。

それでも、トップ舞台でさらに飛躍する彼にとって、これが最後の移籍とはならないだろう。多くの欧州強豪が注目する中、レバークーゼンが売却して利益を得る可能性もある。本人は「レアル・マドリードでプレーするのが夢」と明かしている。

ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー界の新たな星について、知っておくべきポイントをまとめた。