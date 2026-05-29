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Kerim Alajbegovic NXGN GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

翻訳者：

ケリム・アラジュベゴヴィッチ：バイエル・レバークーゼンへ移籍したボスニア出身の若き天才ウイング。夢はレアル・マドリードでのプレー。

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40歳のエディン・ジェコがキャリア晩年を迎える中、ボスニア・ヘルツェゴビナに新たなスター候補が現れた。代表デビューから19年、彼はまだ生まれていなかったが、2人は今夏北米で開催される2026年ワールドカップで母国の期待を背負う。

バイエル・レバークーゼンのユース出身、18歳アラジュベゴビッチは、ドイツからオーストリアに移籍してすぐに才能を開花させた。昨夏、トップデビュー前にレッドブル・ザルツブルクへ移ったが、その活躍で古巣を納得させ、買い戻し条項が発動された。

それでも、トップ舞台でさらに飛躍する彼にとって、これが最後の移籍とはならないだろう。多くの欧州強豪が注目する中、レバークーゼンが売却して利益を得る可能性もある。本人は「レアル・マドリードでプレーするのが夢」と明かしている。

ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー界の新たな星について、知っておくべきポイントをまとめた。

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - B Juniors German Championship FinalGetty Images Sport

    すべてが始まった場所

    アラジュベゴヴィッチはボスニア・ヘルツェゴビナ代表の有望株だが、ドイツ・ケルンでボスニア人の両親の間に生まれた。父で代理人のセミンも元選手で、キャリアはすべてドイツの下部リーグだった。

    幼少期からサッカーを始め、2013年に地元クラブFCケルンのアカデミーに入団。8年間育成された後、ライバルのレバークーゼンに引き抜かれた。この早期移籍がキャリアを決定づけた。

    レバークーゼンは彼の才能を高く評価し、2022-23シーズンには15歳でU-17チームでプレーした。 翌年にはU-19でプレーし、2024-25シーズンには28ゴール・アシストを記録（13試合で14ゴール）。この活躍でザルツブルクの注目を集めた。

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  • FC Salzburg v FC Basel 1893 - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    転機

    ユースで輝いたアラベゴビッチだが、レバークーゼンではトップ出場なし。前監督シャビ・アロンソは最後のシーズンにブンデスとCLでベンチ入りさせた。

    そこで彼はより多くの出場機会を求めて移籍を決意。プロ契約を結んでからわずか数カ月後の2025年7月、レッドブル・グループに属するザルツブルクへ200万ユーロで加入した。

    17歳だった彼はすぐに古巣に放出したことを後悔させる活躍を見せる。オーストリアカップのデビュー戦で得点し、オーストリア・ブンデスリーガ初出場となったグラーツァーAK戦では1得点1アシストを記録。ペナルティエリアの端から放った沈むシュートは、GKの頭上を越えてネットに突き刺さった。

  • 調子はどう？

    これがアラジュベゴヴィッチにとって、新天地での飛躍の始まりだった。10代の彼は力を付け、レバークーゼンは売却からわずか8ヶ月で買い戻した。彼は18歳になった直後の9月にザルツブルクと4年契約を結んでいた。

    「ディ・ローテン・ブレン（ザルツブルク）」のレギュラーとして定着した若きウインガーは、ヨーロッパリーグのバーゼル戦での驚異的なゴールなど、公式戦44試合で17得点をマークした。

    U-15からU-21まで母国ボスニア・ヘルツェゴビナ代表でプレーし、その実績が評価されてA代表に早期招集された。

    W杯予選ではプレーオフ準決勝ウェールズ戦でジェコに同点アシストし、PK戦でも冷静に決めて決勝点を獲得。決勝ではイタリアを破る金星に貢献した。

  • FC Red Bull Salzburg v FC Bayern München - Friendly MatchGetty Images Sport

    最大の強み

    ザルツブルクの公式プロフィールは、多少誇張ながらアラジュベゴヴィッチの潜在能力を端的に示している。「彼は創造性、スピード、洗練されたテクニック、そしてチームにすべてを捧げる姿勢で人々を魅了する。」

    全開でプレーする姿を見れば、その評価に異を唱えるのは難しい。頭を下げてDFに突進するタイプのウインガーで、現代のエリートに求められる技巧とスピードを兼ね備える。

    両足を自在に操り、左サイドから切り込んで自身で強烈なシュートを放ったり、チームメイトにチャンスを作ったりできる。グラーツやバーゼル戦の得点がその好例だ。この汎用性により、両ウィングや10番のポジションでも起用できる。

    185cmの身長も魅力で、攻撃陣で存在感を放つ。

    メンタリティも十分で、自信も強い。FACE TVのインタビューでは「ピッチに立てば誰にも屈しない。格上にも格下にも同じようにプレーする」と語った。

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-SALZBURGAFP

    改善の余地がある

    18歳であることを踏まえると、アラジュベゴヴィッチに未熟な面があっても当然だ。決定力不足は課題で、彼自身が作り出す好ポジションの割に、全大会通算4アシストは物足りない。

    若さゆえにプレーをやりすぎて試合中に失速する場面もあり、特にレベルの高いリーグでは守備貢献の向上が課題だ。

    さらにオーストリアデビューシーズンで4枚の警告を受けたことから、規律の改善も課題だ。


  • ousmane-dembele(C)Getty Images

    次はウスマン・デンベレ？

    アラジュベゴヴィッチはリオネル・メッシを崇拝しているが、そのプレースタイルはパリ・サンジェルマンのウスマン・デンベレクヴィチャ・クヴァラツヘリアに驚くほど似ている。

    クヴァラツヘリアとは東欧のルーツと、下を向いてドリブルする姿勢、身長が共通する。一方で、デムベレのような長身でしなやかな体と両足巧みな技術も備えている。

    特にボールタッチはデンベレに近く、内側に切り込んでペナルティエリア外から両足でシュートする。ハーフスペースでのプレーや、チームメイトにスペースを作る視野の広さも共通する。

  • 次は何が待っているのでしょうか？

    今シーズンのアラジュベゴヴィッチの活躍は欧州ビッグクラブの注目を集めた。母国ではマンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、チェルシー、インテル、ローマへの移籍が噂されたが、当面の去就はすでに決まっている。

    トップチームデビュー前にこのウインガーをザルツブルクへ売却してから8か月後、レバークーゼンは契約に盛り込まれていた800万ユーロの買い戻し条項を行使した。これはTransfermarktによる市場価値2200万ユーロ（1900万ポンド／2250万ドル）を大きく下回る額で、5年契約で再獲得したことから、クラブがすぐに再放出する計画はない。

    この契約は3月にすでに確定しており、スポーツディレクターのサイモン・ロルフェスは「彼はザルツブルクでの高い期待を超えた」と語った。

    本人移籍について「私にとってこれはさらなるレベルへのステップアップです。このクラブは知っていますし、レバークーゼンは最高水準のクラブです。彼らは欧州トップ16に入るクラブであり、ブンデスリーガでも常に上位を争っています。多くの若手選手がすでにここで成功を収めています。私もその目標を持っています」と語った。

    それでも、復帰直後に売却される可能性は残る。父親兼代理人は『ビルト』に「多くのクラブが関心を持っているが、我々はレバークーゼンとの関係を重視している」と語った。

    とはいえ、バイアレーナが彼の最終目的地ではないことも明確だ。FACE TVのインタビューで彼はこう語った。「まだ大スターではない。だがそのために全力を尽くす。 「レアル・マドリードでプレーしたい。子供の頃から、そのために全力を尽くすと夢見ていた。バルセロナでも構わない。」