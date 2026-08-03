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ケリム・アラジベゴヴィッチ、ユヴェントス加入の「大きな名誉」を語る 元バイエル・レバークーゼンの若手有望株がセリエAでの成功を目指す
若手有望株が大型移籍を完了
ユベントスは、レバークーゼンからアラジベゴビッチを獲得したと正式に発表した。移籍金は当初3300万ユーロで、ボーナスを含めると総額は最大4000万ユーロに達する可能性がある。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のウインガーは、2031年6月までの5年契約でトリノ行きに合意した。アラジベゴビッチは、ザルツブルクへの期限付き移籍で印象的な活躍を見せた後、アリアンツ・スタジアムに加わることになった。ザルツブルクでは44試合に出場し、13得点4アシストを記録した。
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アラジベゴビッチのトリノでの夢
クラブの公式チャンネルを通じて語ったアライベゴビッチは、ユベントスへの加入発表を受けて誇りを口にした。新たなホームに足を踏み入れ、喜びを隠し切れなかった。
トリノの第一印象を振り返ったアライベゴビッチは、こう話している。「昨日、アリアンツ・スタジアムで素晴らしい感情を味わった。早く始めたくてたまらないし、とても誇りに思っている。このシャツを着ることは大きな名誉であり、全力を尽くすつもりだ」
自身のプレースタイルについて問われると、ケルン生まれのウインガーは、自分は「ボールを持つことを好む選手」だと説明。シュート、ドリブル、チャンスメーク、そしてパスで攻撃を前進させることを楽しんでいると語った。
国際舞台での実績と準備万端の状態
アラジベゴビッチは、2026年ワールドカップでの得点を含め、すでにボスニアのA代表で11試合に出場し2ゴールを記録している。さらに、3月のワールドカップ予選プレーオフでボスニアがイタリアを下した際、自身がPKを決めた場面も振り返った。
その試合について、アラジベゴビッチは次のように語った。「イタリア戦はいい試合だった。幸い最終的には勝てたが、とても難しい試合で、相手も非常によくプレーしていた。自分はセリエAとイタリアのサッカーで戦う準備ができていると感じている。イタリアで最も大きなチームでプレーできるのは誇りであり、成長するために懸命に取り組まなければならない」
また、「できるだけ早く順応し、すぐに自分の持ち味を示したい」との抱負も強調。さらに、若い頃の自分に送るアドバイスとして、こう述べた。「自分を信じろ。そうすれば多くのことを成し遂げられる」
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スパレッティの下での融合がアラジベゴヴィッチを待つ
アラジベゴヴィッチは現在、新シーズンに向けてルチアーノ・スパレッティ体制下のユヴェントスのトップチームに本格合流する準備を進めている。左右両サイドでプレーできる能力に加え、両足を使えることは、先発の座をつかむうえで大きな武器となるはずだ。ユヴェントスはセリエA開幕戦で、8月23日に昇格組フロジノーネの本拠地に乗り込む。
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