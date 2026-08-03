クラブの公式チャンネルを通じて語ったアライベゴビッチは、ユベントスへの加入発表を受けて誇りを口にした。新たなホームに足を踏み入れ、喜びを隠し切れなかった。

トリノの第一印象を振り返ったアライベゴビッチは、こう話している。「昨日、アリアンツ・スタジアムで素晴らしい感情を味わった。早く始めたくてたまらないし、とても誇りに思っている。このシャツを着ることは大きな名誉であり、全力を尽くすつもりだ」

自身のプレースタイルについて問われると、ケルン生まれのウインガーは、自分は「ボールを持つことを好む選手」だと説明。シュート、ドリブル、チャンスメーク、そしてパスで攻撃を前進させることを楽しんでいると語った。