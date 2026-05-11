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ケビン・デ・ブライネは激しい接触で頬骨を裂き、縫合処置を受けた。アントニオ・コンテ監督がナポリのスター選手の負傷を認めた。
練習中の事故でデ・ブルイネが離脱
スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナで、ナポリのセリエA重要試合のスタメンからデ・ブライネが外れ、サポーターに衝撃が走った。月曜のボローニャ戦ではベンチ入りすらなく、コンディションと今季残りの出場に懸念が生じた。
試合前、DAZNの取材に応じたアントニオ・コンテ監督は、練習中の接触で顔に重傷を負ったと説明。元インテル、チェルシー指揮官は、チームメイトとの衝突後、医療スタッフが迅速に治療に入ったと認めた。
- AFP
コンテ監督が健康状態を説明
コンテ監督は、デ・ブルイネが練習中の衝突で頬骨を切り4針縫ったと説明。脳へのダメージはないが、身体的な負傷のため試合を欠場すると発表した。シーズン終盤でもナポリの練習は激しいと改めて示した形だ。
「練習で頭同士がぶつかり頬骨が切れた。4針縫い、検査もしたが脳への影響はない。それでも彼は出場しない」とコンテ監督は語った。
ディ・ロレンツォが絶好のタイミングで復帰
デ・ブルイネの離脱は痛手だったが、コンテ監督はロッカールームの要であるジョヴァンニ・ディ・ロレンツォの先発復帰を喜んだ。
コンテ監督は主将の影響力を即座に称え、次のように語った。「ジョヴァンニはナポリ『黄金期』の象徴であり、ここ数年で獲得した全タイトルに貢献した唯一の選手だ。カリスマ性があり、練習に合流して15日で先発に復帰したのは当然だ。」
- AFP
ベルギー人選手にとって複雑なシーズン
デ・ブルイネは昨年10月のハムストリング負傷で129日間離脱するなど、個人としては厳しいシーズンを送った。元マンチェスター・シティのスターは今季ナポリで19試合に出場し、5ゴール3アシストを記録している。
ナポリは現在セリエAで2位。首位インテルとは15ポイント差、ACミランとは2ポイント差だ。