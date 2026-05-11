コンテ監督は、デ・ブルイネが練習中の衝突で頬骨を切り4針縫ったと説明。脳へのダメージはないが、身体的な負傷のため試合を欠場すると発表した。シーズン終盤でもナポリの練習は激しいと改めて示した形だ。

「練習で頭同士がぶつかり頬骨が切れた。4針縫い、検査もしたが脳への影響はない。それでも彼は出場しない」とコンテ監督は語った。