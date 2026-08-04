デ・ブライネは、セリエAでわずか1シーズンを過ごしただけでナポリを離れる準備を進めている可能性がある。『Fichajes』によると、35歳のベルギー人MFは自身の将来を積極的に検討しており、メジャーリーグ・サッカーへの移籍が明確な選択肢として浮上しているという。

イタリアでの契約を2027年6月30日まで残しているにもかかわらず、今夏の早期退団が認められる可能性がある。最終的に退団が実現するかどうかは、関心を示すクラブがナポリと金銭面で合意に達し、このベテラン司令塔を納得させるプロジェクトを提示できるかにかかっている。報道によれば、ナポリはチーム内でも高額な給与の1つを整理するため、別れを検討する用意があるという。







