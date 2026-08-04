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ケビン・デ・ブライネがMLSへ？ マンチェスター・シティのレジェンドがナポリ退団の構え、アメリカの2クラブが争奪戦をリードか
デ・ブライネ、ナポリ退団の可能性浮上
デ・ブライネは、セリエAでわずか1シーズンを過ごしただけでナポリを離れる準備を進めている可能性がある。『Fichajes』によると、35歳のベルギー人MFは自身の将来を積極的に検討しており、メジャーリーグ・サッカーへの移籍が明確な選択肢として浮上しているという。
イタリアでの契約を2027年6月30日まで残しているにもかかわらず、今夏の早期退団が認められる可能性がある。最終的に退団が実現するかどうかは、関心を示すクラブがナポリと金銭面で合意に達し、このベテラン司令塔を納得させるプロジェクトを提示できるかにかかっている。報道によれば、ナポリはチーム内でも高額な給与の1つを整理するため、別れを検討する用意があるという。
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インテル・マイアミ、司令塔への獲得オファーを否定
デ・ブライネにインテル・マイアミ移籍のうわさが広がり、リオネル・メッシに合流するとみられているものの、フロリダを本拠地とする同クラブは獲得に向けた交渉を行っていない。MLSの同フランチャイズは同選手の代理人と交渉を開始しておらず、この移籍期間中にそうする予定もない。
ただし、元マンチェスター・シティのスターにとってアメリカンドリームが完全に消えたわけではない。シカゴ・ファイアーとサンディエゴFCは引き続き同選手の状況を注視しており、契約成立に必要な条件を把握しようと本格的な関心を示している。シカゴ・ファイアーは以前、ベルギー代表の同選手がイングランドで契約満了となった際に獲得を試みたが、同選手は代わりにイタリア行きを選んだ。
セリエAデビューシーズン中の負傷による中断
デ・ブライネはエティハド・スタジアムでの見事な10シーズンを経て、2025年夏にフリーでナポリへ加入した。此前にはMLS行きの選択肢も探っていたが、最終的にはイタリアの強豪と2年契約を結んだ。
しかし、不運にもナポリでのデビューシーズンはフィジカル面の問題に大きく苦しめられた。 筋肉系の負傷によって出場時間は大きく制限され、セリエAでの18試合出場のうち先発は13試合にとどまった。もどかしい離脱と安定感の欠如に見舞われながらも、このMFはピッチ上での1166分間で5ゴール2アシストを記録した。
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MLSの2クラブが、ベテランMFの最終決断を待っている。
フリー移籍で加入したため、ナポリは退団を認めるにあたって、なお移籍金を要求することができる。いかなる交渉の可能性も、MLSの厳格な財務ルールを順守する必要があり、デ・ブライネはおそらく「デジグネーテッド・プレーヤー」枠を占めることになる。
次のステップは完全にデ・ブライネ自身に委ねられており、イタリアで契約を全うするのか、それともキャリア終盤に差しかかる中でアメリカに移って競争面での要求を下げるのかを決断しなければならない。インテル・マイアミが正式に争奪戦から外れたことで、シカゴ・ファイアーとサンディエゴFCは正式オファーを出す前に、彼の最終決断を固唾をのんで待つことになる。
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