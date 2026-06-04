Getty Images
翻訳者：
ケビン・デ・ブライネが「アントニオ・コンテのナポリ退任を歓迎する」と語ったところ、元イングランドとイタリア代表監督から批判を受けた。
カペッロ監督、デ・ブルイネに自己反省を求める
ナポリのMFの最近のコメントに、カペッロは強く反応し、その態度を率直に批判した。スカイ・スポーツ・イタリアの取材に応じた元イングランド代表兼レアル・マドリード監督は、戦術への不満は不調なシーズンの責任逃れだと示唆した。
「人はすぐ他人のせいにする。まず鏡を見て自分を見つめ直すべきだ。彼は、チームが自分のために戦術を大きく変えると期待して加入したのか。コンテの選択はチームのためだった。私はデ・ブルイネを尊敬しているが、発言前に自分の良心に問うべきだった」と語った。
- Getty Images
コンテ監督の退任に安堵するデ・ブライネ
論争は、34歳のプレイメーカーがコンテ監督の守備的戦術に不満を漏らしたインタビューから始まった。クラブはセリエAで2位だったが、元マンチェスター・シティのスターは、堅実さを重んじる5-4-1のフォーメーションで創造性が抑えられたと感じていた。
監督の退任を喜んでいるかと問われると、このMFは「コンテが去ることを喜んでいるか？ 僕にとっては、そうだ。彼が留まる必要はなかった」と率直に語った。また、戦術的な相違を強調し、コンテのサッカー観は自分と大きく異なり、それがイタリア適応を難しくしたと付け加えた。
マラドーナスタジアムの「険悪な」雰囲気
コンテ監督の退任理由は、スター選手との戦術的対立だけではなかった。ウディネーゼとの最終戦勝利後、56歳の監督は、クラブ内の不和と分裂が合意退任の主因だと明かした。
「ナポリで一つ失敗したのは、チームを一つにまとめられなかったことだ。それがなければ他チームに勝てない。私は多くの悪意を見てきたが、それを撒き散らす者は失敗者だ。 ナポリに必要なのは、チケット代を払うファンと同じようにチームを愛する真剣な人々だ。それなのに、彼らは害になるだけなので遠ざけるべきだ。私はこの点で失敗し、この環境を一つにできないと悟った。私にとってそれは根本的な問題だったため、身を引く決断をした」と、コンテ監督は衝撃的な退任会見で語った。
- Getty Images
アッレグリ、コンテ退任後の時代に向け準備を進める
コンテ監督の時代が幕を閉じた直後、ナポリのアウレリオ・デ・ラウレンティス会長は後任探しに迅速に動き出した。 後任には元ACミラン監督マッシミリアーノ・アッレグリが就任し、対立のあったロッカールームに平穏を取り戻す見込みだ。デ・ブルイネにとってはリセットの機会となるが、新監督に自身の世界最高峰の能力を認めさせる必要がある。