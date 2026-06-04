コンテ監督の退任理由は、スター選手との戦術的対立だけではなかった。ウディネーゼとの最終戦勝利後、56歳の監督は、クラブ内の不和と分裂が合意退任の主因だと明かした。

「ナポリで一つ失敗したのは、チームを一つにまとめられなかったことだ。それがなければ他チームに勝てない。私は多くの悪意を見てきたが、それを撒き散らす者は失敗者だ。 ナポリに必要なのは、チケット代を払うファンと同じようにチームを愛する真剣な人々だ。それなのに、彼らは害になるだけなので遠ざけるべきだ。私はこの点で失敗し、この環境を一つにできないと悟った。私にとってそれは根本的な問題だったため、身を引く決断をした」と、コンテ監督は衝撃的な退任会見で語った。



