世間の大きな反発にもかかわらず、ナポリの首脳陣は結束した姿勢を示そうとしている。スポーツディレクターのジョバンニ・マンナはこの状況について直接言及し、クラブは選手の発言を把握しているものの、それでもなお重要な戦力と見なしていると認めた。マンナは、クラブとして「彼の発言の一部は評価していない」としつつ、このMFが依然として契約下にあり、クラブに対する義務を果たすことが求められていると強調した。

マンナは、選手に自身の退団を左右する力はないとの立場を明確にしており、次のように語っている。「ケビンは残留するか去るかを決める必要はない。彼はプロジェクトの一員であり、他のすべての選手と同じように監督の下でプレーすることになる」



