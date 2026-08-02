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ケビン・デ・ブライネがガラタサライへ?! セリエAでの生活に不満を募らせるナポリのスターを、トルコの名門が驚きの移籍で狙う。
ガラタサライがデ・ブライネ獲得の大型取引を狙う
ガラタサライは、現在の移籍市場でデ・ブライネをナポリから引き抜くための重要なオファーを準備している。移籍情報に詳しいエクレム・コヌルによると、トルコの強豪は、35歳の同選手がナポリでのスポーツ面の方向性に対して募らせている不満が、イスタンブール移籍への扉を開く可能性があると期待している。
元マンチェスター・シティのプレーメーカーは依然として同世代で最も多くの栄誉を手にしてきた選手の一人だが、セリエAでのデビューシーズンは不安定さと内部の軋轢によって損なわれた。デ・ブライネは全公式戦でわずか21試合の出場にとどまったものの、それでも5ゴール4アシストを記録し、色あせない実力を示した。
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戦術的な摩擦とコンテの余波
デ・ブライネの不満の核心は、前監督アントニオ・コンテの下で過ごした時期における戦術的なミスマッチにあったようだ。MFは自身の不満を隠さず、次のように語ったことで広く知られている。「コンテは私とはまったく異なるフットボール観を持っているので、私にとっては難しかった。僕たちはとても守備的にプレーする。毎試合5-4-1で1点を取るとしても、それはそれほど素晴らしいものではない」
元チェルシーおよびトッテナムの指揮官との関係はシーズン終了までに決定的に悪化し、ベルギー人MFは公の場でその指揮官の退任に安堵していたことを認めた。「コンテが去ることをうれしく思うかって？ 私にとっては、イエスだ」
ナポリ首脳陣は強硬姿勢を崩さず
世間の大きな反発にもかかわらず、ナポリの首脳陣は結束した姿勢を示そうとしている。スポーツディレクターのジョバンニ・マンナはこの状況について直接言及し、クラブは選手の発言を把握しているものの、それでもなお重要な戦力と見なしていると認めた。マンナは、クラブとして「彼の発言の一部は評価していない」としつつ、このMFが依然として契約下にあり、クラブに対する義務を果たすことが求められていると強調した。
マンナは、選手に自身の退団を左右する力はないとの立場を明確にしており、次のように語っている。「ケビンは残留するか去るかを決める必要はない。彼はプロジェクトの一員であり、他のすべての選手と同じように監督の下でプレーすることになる」
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アッレグリ時代は船出からいきなり試練に直面する
ナポリがマッシミリアーノ・アッレグリ体制へ移行する中、指揮官は昨季に期待を下回るパフォーマンスに終わったチームを立て直す方法を見いださなければならない。クラブ幹部は、デ・ブライネがまだ新指揮官と腰を据えて話していないことを認めた一方で、プレシーズントレーニング開始時に会談が予定されていると明かした。ガラタサライが獲得に動く構えを見せる中、ナポリは不満を抱えるベテランを引き留めることが、財政面とロッカールームの両面におけるリスクに見合うのかを判断しなければならない。
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