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「ケビンは素晴らしかった」 ミカ・ゴッツがイタリア戦勝利でのデ・ブライネの圧巻パフォーマンスを称賛
アウェーのFW陣がローマの観衆を沈黙させる
ベルギーは試合開始から主導権を握り、騒然とするスタディオ・オリンピコで相手のためらいがちな守備を突いた。ゴッツが巧みな低いシュートで均衡を破ると、途中出場のドディ・ルケバキオがカウンターから2-0の勝利を決定づけた。この結果、イタリアにとっては、無得点のまま2失点以上を喫してホームで敗れた試合として、この40年間でわずか2度目となった。
- Flash Press Agency
ゴッツが中盤の名手を称賛
試合終了後、UEFAの取材に応じたパリ・サンジェルマンのFWは、デ・ブライネが演出した攻撃の内容を心から楽しんだと語る一方で、気の緩みを戒める姿勢も素早く示した。
そのパフォーマンスと司令塔の見事な出来について問われたゴッツは、次のように語った。「自分たちはとても良いプレーをした。特に前半は多くのチャンスを作れた。楽しかったよ。前線には多くの才能ある選手がいて、ケビン（デ・ブライネ）はああしたパスで本当に素晴らしかった。ただ、3日後にはまた試合があるし、謙虚でいなければならない」
監督交代がアウェーでの戦いぶりを一変させる
首都での勝利は、ベルギー代表監督就任後のファン・ボメルにとって理想的な船出となった。一方、7月にジェンナーロ・ガットゥーゾの後任に就いたロベルト・マンチーニにとっては、イタリア代表での2度目の指揮の厳しい幕開けとなった。ジャンルイジ・ドンナルンマは好セーブを連発してそれ以上の失点を防いだが、ベルギーが中盤を完全に支配し、両者の実力差という痛ましい現実を浮き彫りにした。
- AFP
両国に厳しい日程が待ち受けている
ベルギーの次戦は、9月28日（月）にホームで行われるフランスとの大一番だ。一方、欧州の別会場では、イタリアが難敵トルコとの一戦に向けて早急に立て直しを図らなければならない。この短い準備期間を両チームがどう乗り切るかが、今後の戦い全体の流れを左右することになる。
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