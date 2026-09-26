試合終了後、UEFAの取材に応じたパリ・サンジェルマンのFWは、デ・ブライネが演出した攻撃の内容を心から楽しんだと語る一方で、気の緩みを戒める姿勢も素早く示した。

そのパフォーマンスと司令塔の見事な出来について問われたゴッツは、次のように語った。「自分たちはとても良いプレーをした。特に前半は多くのチャンスを作れた。楽しかったよ。前線には多くの才能ある選手がいて、ケビン（デ・ブライネ）はああしたパスで本当に素晴らしかった。ただ、3日後にはまた試合があるし、謙虚でいなければならない」