ケネット・アイヒホルンがヘルタ・ベルリンからバイエル・レバークーゼンへ移籍。2009年生まれの選手に900万ユーロ。

アイヒホルンは「充実した話し合いの末、自分にとって最善の選択をした。レバークーゼンは若い選手を短期間でトップ選手に育てるクラブだ。ここでも同じ道を歩めるよう全力を尽くす。バイエルのような刺激的でハイレベルな欧州クラブで次のステップを踏み出す日が楽しみだ」と語った。





スポーツディレクターのサイモン・ロルフェスも「ケネットと家族とは1年前から緊密に連絡を取り、良好な関係 を築いてきた。今年の話合いでもそれは明らかで、我々の提案を受け入れてくれて非常に嬉しい」と語った。 ケネットも、バイエルがブンデスリーガで最高レベルの選手に成長するための最適な環境だと同意しています。カルレス・マルティネス監督ともサッカー面での共通認識と信頼を共有できました。彼の加入で、我々はドイツ屈指の才能ある選手を獲得したことになります。」



