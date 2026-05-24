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Kenan Yildiz Juventus 2025Getty Images
Daniel Buse

翻訳者：

ケナン・イルディズが負傷で欠場：トルコ代表、ユヴェントスのスター選手のW杯出場が危ぶまれる

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ケナン・イルディズは練習中にふくらはぎを負傷し、セリエA最終節を欠場する。

イタリアのスポーツ紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、トルコ代表の同選手は、チャンピオンズリーグ出場権を懸けたセリエA最終戦・トリノ戦のユヴェントスメンバーから外れる見込みだ。 

イルディズは軽度のふくらはぎ筋断裂で、全治約3週間とされ、W杯出場も危ぶまれる。 

  • トルコ代表は3週間後の6月14日、ワールドカップ初戦でオーストラリアと対戦する。イルディズはそれまでにコンディションを仕上げる時間との戦いだ。ヴィンチェンツォ・モンテッラ監督が選ぶ最終26人に選ばれることは確実視されている。 モンテッラ監督は現在35名を招集しており、あと9名を削る必要がある。イルディズはアルダ・ギュレルとともに代表の期待の星だ。トルコはグループステージでパラグアイ（6月20日）と開催国アメリカ（6月26日）とも対戦する。 

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  • Kenan Yildiz Juventus DESKTOPGetty Images

    ケナン・イルディズがセリエAから表彰される

    ケナン・イルディズは今シーズンもトリノで才能を発揮し、イタリアリーグから「今シーズンのライジングスター」として表彰された。 

    レーゲンスブルク出身の21歳は、長年バイエルン・ミュンヘンのユースでプレーしたが、契約延長ならずユヴェントスに移籍。トップチームでチャンスを掴み、活躍した。トルコ代表では28試合5得点を記録している。 

  • 2025/26シーズンのケナン・イルディズ選手の成績：

    ゲーム： 47
    出場時間： 3696
    得点: 11
    アシスト： 10
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