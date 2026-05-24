ケナン・イルディズが負傷で欠場：トルコ代表、ユヴェントスのスター選手のW杯出場が危ぶまれる

イタリアのスポーツ紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、トルコ代表の同選手は、チャンピオンズリーグ出場権を懸けたセリエA最終戦・トリノ戦のユヴェントスメンバーから外れる見込みだ。

イルディズは軽度のふくらはぎ筋断裂で、全治約3週間とされ、W杯出場も危ぶまれる。