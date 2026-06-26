ケッシーがユヴェントス移籍を打診。スパレッティ監督は賛成。だがアタランタも興味を示している。

フランク・ケシエはサウジアラビアを離れ、アル・アハリでの3シーズンを経てセリエAに復帰する意向だ。6月30日に契約が切れる元ミランの彼は、代理人を通じてユヴェントスとアタランタにオファーされており、現時点ではユヴェントスが優位と『トゥットスポルト』が報じている。





数か月前から注目していたユヴェントスは、W杯でドイツ戦に得点を挙げた彼の活躍を再評価。本人も欧州での活躍を望んでおり、移籍が実現すれば再び主役を狙う。



