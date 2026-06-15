フランク・ケシエのイタリア復帰が噂されている。12月に30歳になるコートジボワール代表MFは、2022年のバルセロナ移籍以来離れていたセリエAに帰還する可能性がある。最終判断はW杯後に下される見込みだ。コートジボワール代表はディアロのゴールでエクアドルに勝利し、好スタートを切った。この結果、アル・アハリを去る可能性がさらに高まった。 本人はフィラデルフィア・スタジアムでスポルティタリアに「イタリア復帰？もちろん可能だ。移籍市場は開いている。どこでプレーするかは決まっていない。今はワールドカップに集中している」と語った。
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ケシーはユヴェントス移籍について「イタリア復帰？どこへでも行ける」と語った。
ユヴェントスへの要請
アル・アハリとの契約が6月30日に満了するケシエは、総額2400万ユーロの2年契約延長をサウジアラビアのクラブから提示されたが、現時点では拒否。市場がどのようなスポーツ的オファーを用意しているかを見極めたいとしている。 アメリカでは中盤で存在感を示し、欧州サッカーへの適応力を証明している。代理人はユヴェントスと交渉し、税後年俸600万ユーロ・2年以上の契約を求めている。ユヴェントスは現状様子見で、移籍金不要やスパレッティ監督の評価は魅力的だが、経済面が課題だ。
コモリからカルネヴァリへ
『トゥットスポルト』によると、データ上ケシエは割安だ。フィジカルとピッチ上の数字が圧倒的で、特にボール保持に関する数値が突出している。最終ラインでのパス数、相手エリアでのタッチ数、パスで稼いだ距離などが好例だ。担当はコモリだったが、資料はカルネヴァリに渡る可能性がある。 コンティナーサ（ユヴェントス本拠地）も興味を示すが、現時点では最優先ではない。
サウジアラビアでの経験
2023年にアル・アハリへ加入したケシエは、すぐにチームの中心となった。100試合以上に出場し、26ゴール15アシストを記録。昨年4月にはアジアチャンピオンズリーグを制した。 29歳の現在はキャリアの絶頂期にあり、サウジアラビアでは大きなけがもなくプレーを続けている。2024年にはコートジボワール代表としてアフリカネイションズカップを制し、ワールドカップでの活躍も夢見る。昨日行われたエクアドル戦ではフル出場した。