ケシーはユヴェントス移籍について「イタリア復帰？どこへでも行ける」と語った。

フランク・ケシエのイタリア復帰が噂されている。12月に30歳になるコートジボワール代表MFは、2022年のバルセロナ移籍以来離れていたセリエAに帰還する可能性がある。最終判断はW杯後に下される見込みだ。コートジボワール代表はディアロのゴールでエクアドルに勝利し、好スタートを切った。この結果、アル・アハリを去る可能性がさらに高まった。 本人はフィラデルフィア・スタジアムでスポルティタリアに「イタリア復帰？もちろん可能だ。移籍市場は開いている。どこでプレーするかは決まっていない。今はワールドカップに集中している」と語った。