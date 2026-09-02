フランク・ケシエとユベントスを巡る騒動に、新たな章が加わった。アル・アハリ退団後、コートジボワール代表MFはユベントスの強い関心がありながら、アタランタ行きを選択。この件について、ユベントスのCEOジョバンニ・カルネバーリはユベントス対パルマ戦前に次のように語っていた。「交渉をまとめられる可能性があると考えられていた」とコメントした上で、「だが、おそらく彼にはユベントスのユニフォームを着ることへの大きな関心はなかった。あるいは代理人が自身の利益を優先したのかもしれない……」。この発言に元ミランの代理人ジョージ・アタンガナが怒りを示し、声明を発表した。
翻訳者：
ケシエの代理人「本人はユヴェントスを望み、8月末まで待っていた。だが、首脳陣はおそらく確信を持てていなかった。問題は金ではなく、尊厳だ」
ケシエはユヴェントスだけを望んでいた
「交渉は――回答声明にもある通り――ユヴェントスとの間で移籍市場の最後の数日に始まったものではありません。これは何週間も前に始まった話です。契約満了となったフランクは、実質的にユヴェントスのプロジェクトに加わりたいと決めていました。それは単なる意思表明ではありませんでした。フランクは、ユヴェントスのユニフォームを着たいという強い思いを、行動と非常に大きな経済的犠牲によって具体的に示しました。他クラブからの複数のオファーを断りました。その中には、ほとんどすべての選手にとって客観的に断りがたい金額のものもありました。ユヴェントスから受け入れるつもりだった条件より、経済面で大幅に上回るオファーを受け取っていたにもかかわらず、ユヴェントスにたどり着きたいという意思を貫いたのです。これは一連の経緯を理解するうえで非常に重要な点です。フランクは代替案がなかったからユヴェントスを待ったのではありません。自分の選択を確信していたからこそ、自身に示された強い関心にユヴェントスが応えるのを夏の間ずっと待っていたのです。私はフランクの意向に従い、双方が満足できる合意を見つけることを目標に動いてきました。クラブの事情を理解し、待つことを受け入れ、ユヴェントスがいくつかの放出を進め、提案を行うための経済的・技術的条件を整えるために必要な時間を与えました。これらすべてを、繰り返しますが、何週間にもわたって、忍耐と敬意、そして慎重さをもって続けてきました。しかし、ユヴェントスからの具体的な提案がまとまったのは、移籍市場のまさに最後の数日間になってからでした」。
金の問題ではなく、尊厳の問題だ
「当初想定されていた条件を大きく下回るものだったにもかかわらず、私は選手本人から、自身の要求を見直し、ユヴェントスの事情と難しさに応えるために引き下げることについて同意を得ていました。その時点で彼の優先事項は、自らの収入を最大化することではなく、ユヴェントスに行くことだったのです。こうした前提のもと、双方が受け入れ可能な妥協点を見つけようとしてきましたが、起こり得ることとして、ユヴェントスの財政的要求に合う解決策を見いだすためにフランクが大きな柔軟性を示したにもかかわらず、均衡点には達しませんでした。クラブに歩み寄るために最大限を尽くしたと考え、自身の歩んできた道のりと自らの価値を理解しつつ、同時にユヴェントスを最優先とするために払った犠牲も自覚していたフランクは、8月末に、クラブが本当に自分を望んでいるのかという決意について、いくつかの正当で理にかなった結論を導き出しました。それは敬意、彼の力に対する信頼、そして何よりも尊厳の問題になっていたのです。 この件の意味を完璧に表していると私が思うアフリカのことわざがあります。『何かを心から望み、深く評価することは、どんな代償を払ってでもそれを受け入れる意思があることを意味しない。すべての物事には限界がある』。フランクは本当にユヴェントスを望んでおり、それを行動、待機、そして大きな経済的譲歩によって示しました。 しかし、あるユニフォームを望むことが、自らの尊厳や、彼のようなキャリアを歩んできたプロフェッショナルが自分に値すると考える敬意まで手放すことを意味してはならないのです」。
ユヴェントスは確信していなかった
「ユベントスのCEOによる公の発言では、代理人の責任の可能性に加え、ユベントスのユニフォームを着ることに対する選手本人の決意が欠けていたのではないかという点にも言及があった」とアタンガナは続けた。「それぞれが自らの立場を表明する権利は当然尊重するが、この点については事実関係を整理しておく必要があると考えている。フランク・ケシエは何週間にもわたってユベントスを待っていた。財務の持続可能性に関する制約という条件が動かない中でも、合意をまとめるために対話が継続されるべきだと考えられる状況だったにもかかわらずだ。ところが、クラブ側が具体的に話し合いのテーブルに着く意思を示したのは、移籍市場の最後の最後になってからだった。もちろん、各クラブには自ら評価を下し、優先事項を定める権利がある。だが、ある時点で選手にも同じことをする権利がある。そして最終的にフランクは、ユベントスを待ち続けていた間ずっと思い描いていたほど、自分に対する確信がクラブ側にないのかもしれない、という感覚が徐々に強まっていたことを確認するに至った」
決めたのはケシエであって、代理人ではない。
「この件については、非常にはっきりさせておきたい。フランク・ケシエは、人間としても選手としても非常に高い価値を持つ存在だ。国際舞台の最高レベルでプレーし、勝利も経験してきた。個性、経験、そして自らの決断に対する完全な自覚を備えている。影響を受けやすい人間ではなく、彼に代わって誰かが決めることもない。代理人、そしてましてや仲介人の役割は、移籍を成立させるためだけに選手にクラブのオファーを受け入れさせることではない。助言し、交渉し、双方の経済的な期待と技術的な考慮の間に適切なバランスを見いだす手助けをすることだ。私に関して言えば、私の顧客の利益は常に自分の利益より優先される。交渉を打ち切る決断は、硬直した姿勢やさまざまな困難に直面する中で、フランクが、もはや前向きな結論に至る条件は存在しないと判断した時に下された。そしてそれは、クラブ首脳陣の側に確信と決意が欠けていた、あるいは最初から完全には備わっていなかったという感覚から生まれたものだ。ただ、ユヴェントスの監督には心から感謝を伝えたい。フランクに大きな評価を示し、強く後押ししてくれたからだ。それは、フランクが最後まで前向きな姿勢を保っていた理由の一つであり、あるいは最大の理由だった」
なぜアタランタを選んだのか
「そして、ここでこの物語はまったく別の意味を持つようになる。人生でもサッカーでも、契約やボーナス、交渉の前に人間関係があることを思い出させてくれる人々に出会うものだ。ペルカッシ家は、この青年の居心地の悪さを感じ取っていた。彼らはフランクのこと、その歩み、その性格、そしてその価値観を知っている。彼らは私とも彼とも話をしたが、その会話の中で経済的な側面が中心に置かれることは一度もなかった。話し合われたのは、ケシエとアタランタの物語、何年も前にベルガモへやって来た青年、そして彼が成長した一人の男についてだった。時に、まさにそうした『細部』こそが違いを生む。アタランタのファンに私はひとつ伝えたい。フランク・ケシエは、他に選択肢がなかったからアタランタを選んだのではない。これははっきりと伝えることが重要だ。彼には他の選択肢もあったし、名門クラブからのものも、極めて重要な経済条件を伴うものもあった。彼がベルガモを選んだのは、そこで求められ、尊重され、評価されていると感じたからだ。人としても、選手としても。そして何より、自分がどこから出発したのか、どれほど多くを受け取ってきたのかを忘れていなかった。彼は35歳で、キャリアの終盤に、ロマンチックに一つの輪を閉じるためにベルガモへ戻ることだってできたはずだ。そして私は、その時でもペルカッシ家は彼を受け入れていただろうと確信している。だが彼は、アタランタに何かを返そうと、自らのサッカー選手としての成熟期のまっただ中にある今、ここへ戻ることを選んだ。 だからこそ、ベルガモのすべてのファンに私たちはシンプルで誠実なメッセージを送りたい。フランクは戻ってきた。過去への感謝と、現在への敬意、そして未来への信頼を胸に」
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