「そして、ここでこの物語はまったく別の意味を持つようになる。人生でもサッカーでも、契約やボーナス、交渉の前に人間関係があることを思い出させてくれる人々に出会うものだ。ペルカッシ家は、この青年の居心地の悪さを感じ取っていた。彼らはフランクのこと、その歩み、その性格、そしてその価値観を知っている。彼らは私とも彼とも話をしたが、その会話の中で経済的な側面が中心に置かれることは一度もなかった。話し合われたのは、ケシエとアタランタの物語、何年も前にベルガモへやって来た青年、そして彼が成長した一人の男についてだった。時に、まさにそうした『細部』こそが違いを生む。アタランタのファンに私はひとつ伝えたい。フランク・ケシエは、他に選択肢がなかったからアタランタを選んだのではない。これははっきりと伝えることが重要だ。彼には他の選択肢もあったし、名門クラブからのものも、極めて重要な経済条件を伴うものもあった。彼がベルガモを選んだのは、そこで求められ、尊重され、評価されていると感じたからだ。人としても、選手としても。そして何より、自分がどこから出発したのか、どれほど多くを受け取ってきたのかを忘れていなかった。彼は35歳で、キャリアの終盤に、ロマンチックに一つの輪を閉じるためにベルガモへ戻ることだってできたはずだ。そして私は、その時でもペルカッシ家は彼を受け入れていただろうと確信している。だが彼は、アタランタに何かを返そうと、自らのサッカー選手としての成熟期のまっただ中にある今、ここへ戻ることを選んだ。 だからこそ、ベルガモのすべてのファンに私たちはシンプルで誠実なメッセージを送りたい。フランクは戻ってきた。過去への感謝と、現在への敬意、そして未来への信頼を胸に」