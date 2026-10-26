ハリー・ケインが2026年のバロンドールを受賞した。バイエルン・ミュンヘンのFWは、ここ数日、優勝を争う3人と目されていたラミン・ヤマル（バルセロナ）とキリアン・エンバペ（レアル・マドリー）を抑え、キャリアで初めてこの賞を手にした。1993年生まれのケインは、昨年受賞したPSGのFWウスマン・デンベレに続く受賞者となった。最多受賞者はバロンドールを8回獲得したレオ・メッシで、クリスティアーノ・ロナウドを3回上回る。このトロフィーは選手個人に名誉と評価をもたらすが、賞金は設けられていない。
AFP
翻訳者：
ケイン、バロンドール受賞後に「最高の選手になることを夢見る人たちの手本になれればと思う」
バロンドール受賞後のケインの言葉
ハリー・ケインはバロンドールを受け取るためにステージに上がり、受賞についてこう語った。「ほとんど言葉が出ません。ここロンドンにいることで、さらに特別なものになりました。審査員にとって投票がどれほど難しかったか想像できます。僕に投票してくれた人たち、そしてバイエルンのチームメートに感謝しています。みんなが僕を後押しし、より良い選手にしてくれました。コンパニにも抱擁を送りたい。このトロフィーをバイエルンに再び持ち帰ることができてうれしいです。イングランド代表のキャプテンであることも光栄です。とても誇りに思いますし、トゥヘルと彼のスタッフにも感謝しています。トッテナムにも感謝したい。トッテナムがなければ、僕はここにいませんでした。 最高の選手になることを夢見る人たちの手本になれたらと思います。今日の僕がそうであるように。子どもたちへ。これまでたくさんのトロフィーを持ち帰ってきたけれど、これは特別です。優れたプロであるだけでなく、良い父親でもありたい。そして妻へ。僕の親友です。君のほうが僕以上にこれを望んでいたくらいだね……。君のおかげで夢をかなえることができました」
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