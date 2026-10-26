ハリー・ケインはバロンドールを受け取るためにステージに上がり、受賞についてこう語った。「ほとんど言葉が出ません。ここロンドンにいることで、さらに特別なものになりました。審査員にとって投票がどれほど難しかったか想像できます。僕に投票してくれた人たち、そしてバイエルンのチームメートに感謝しています。みんなが僕を後押しし、より良い選手にしてくれました。コンパニにも抱擁を送りたい。このトロフィーをバイエルンに再び持ち帰ることができてうれしいです。イングランド代表のキャプテンであることも光栄です。とても誇りに思いますし、トゥヘルと彼のスタッフにも感謝しています。トッテナムにも感謝したい。トッテナムがなければ、僕はここにいませんでした。 最高の選手になることを夢見る人たちの手本になれたらと思います。今日の僕がそうであるように。子どもたちへ。これまでたくさんのトロフィーを持ち帰ってきたけれど、これは特別です。優れたプロであるだけでなく、良い父親でもありたい。そして妻へ。僕の親友です。君のほうが僕以上にこれを望んでいたくらいだね……。君のおかげで夢をかなえることができました」