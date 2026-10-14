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ケイン、オリーズの退場を「残念」と嘆く。バイエルンはチャンピオンズリーグの激闘でヴァイキングと引き分け
6ゴールの激闘にノルウェーが揺れる
ドイツの強豪が手中に収めかけていた劇的な勝利は、退場者が出てアウェーチームの試合の主導権が完全に失われたことで、ノルウェーの地で突如こぼれ落ちた。ホームチームはジャンニ・ステンスネスの素早いヘディング弾とピーター・クリスチャンセンの正確なシュートで序盤に相手を驚かせたが、ケインの2得点とルイス・ディアスのゴールで逆転を許した。しかし、オリーズが軽率にも主将ズラトコ・トリピッチにボールを投げつけて2枚目のイエローカードを受けると、これを機にヘルマン・ハウゲンが90分に同点ゴールを奪い、3-3の引き分けに持ち込んだ。
- NTB
レッドカードに厳しい視線
ヴァイキングとのアウェー戦で、オリーズの退場はバイエルンにとって高くつく転機となった。ウインガーのオリーズは戦術的ファウルで最初の警告を受けたばかりだったが、そのわずか後に軽率にも冷静さを失った。
ケインは、アウェーチームの勝利を逃すことになったこの一件への悔しさと苛立ちを隠さなかった。試合後に記者団の取材に応じたイングランド代表主将は、チームメイトにもっと成熟した振る舞いを求め、率直に語った。「もちろん、彼は責任を負わなければならないし、今回のことから学ばなければならない」
元トッテナム・ホットスパーのストライカーは、さらにこう続けた。「残念だ。これからチャンピオンズリーグで大きな試合が控えているし、それらの試合に出られないことを彼はとても悔しがるだろう。でも、これがサッカーだ。時にはミスも起こる。それが人生だ」
ケインの節目、苛立ちの陰に隠れる
ケインの2得点で、まずは自身の際立った記録がさらに伸びた。チャンピオンズリーグで出場9試合連続得点を記録し、大会通算57得点で歴代8位タイに浮上した。
劇的な引き分けは、何が起こるか分からず、娯楽性を何より重視するヴァイキングらしさも浮き彫りにした。同チームのUEFA主催大会での直近12試合では計53ゴールが生まれ、1試合平均は驚異の4.4ゴールに達している。それでも、先月ボデ／グリムトに5-0で圧勝していたバイエルンの勢いが突然止まるのを、ケイン個人の奮闘でも防げなかった。
試合終了後、チーム全体のパフォーマンスを振り返ったケインは「後半の出来なら、勝つべき試合だった」と述べ、「勝ち点1を受け入れて、次に進むしかない」と締めくくった。
- Beautiful Sports International
バイエルンに厳しい試練が待ち受ける
バイエルンは来週水曜日、チャンピオンズリーグ第3節でプレミアリーグの強豪アーセナルとの注目の一戦に臨む。そこへ向けて、速やかに態勢を立て直さなければならない。オリーズの出場停止は戦術面で大きな痛手だ。アーセナルは、バイエルンが欧州の大会でこれまでに対戦した2チームよりも、はるかに手ごわい相手となる。
ただし、ノースロンドンでの一戦に目を向ける前に、ヴァンサン・コンパニ率いるチームは10月17日（土）にRBライプツィヒをホームに迎えるブンデスリーガ第6節に集中しなければならない。
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