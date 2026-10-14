ヴァイキングとのアウェー戦で、オリーズの退場はバイエルンにとって高くつく転機となった。ウインガーのオリーズは戦術的ファウルで最初の警告を受けたばかりだったが、そのわずか後に軽率にも冷静さを失った。

ケインは、アウェーチームの勝利を逃すことになったこの一件への悔しさと苛立ちを隠さなかった。試合後に記者団の取材に応じたイングランド代表主将は、チームメイトにもっと成熟した振る舞いを求め、率直に語った。「もちろん、彼は責任を負わなければならないし、今回のことから学ばなければならない」

元トッテナム・ホットスパーのストライカーは、さらにこう続けた。「残念だ。これからチャンピオンズリーグで大きな試合が控えているし、それらの試合に出られないことを彼はとても悔しがるだろう。でも、これがサッカーだ。時にはミスも起こる。それが人生だ」