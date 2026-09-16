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ケインの後継者！ バイエルン、苦戦中のFWヴォルテマーデ獲得へ驚きの格安電撃オファーか
バイエルンがヴォルテマーデへの電撃獲得に関心か
『talkSPORT』によると、バイエルンは将来的にニューカッスル・ユナイテッドのFWニック・ヴォルテマーデの獲得に動く可能性があるとみられており、長期的なハリー・ケインの後継者候補として注目されている。ケインはバイエルンで最速の100ゴール到達を果たした後も得点力を維持しているが、33歳の同選手はキャリアの晩年に差しかかっている。
バイエルン首脳陣は、今後数年にわたって前線をけん引する選択肢を見極めている。
昨夏にシュトゥットガルトからニューカッスルへ加入したヴォルテマーデは、ドイツ復帰の有力候補とみなされている。
専門家主張、バイエルンはストライカーを格安で獲得できる可能性がある
欧州サッカー事情に詳しいアンディ・ブラッセル氏は、イングランドとイタリアでのここ最近の苦戦にもかかわらず、バイエルンが最終的にはウォルテマーデ獲得に成功するとの見方を示している。ドイツ代表の同選手はニューカッスル加入1年目のシーズンにプレミアリーグで8得点を記録したが、年明け以降は2得点にとどまり、移籍期限日にユヴェントスへ加入した。
ブラッセル氏は、バイエルンが以前は24歳の同選手を獲得できると確信しており、今ではより低い移籍金で獲得できる可能性があると示唆した。
「私は今でも、ウォルテマーデはいずれどこかの時点でバイエルンに行くと思っている」とブラッセル氏は説明した。「ニューカッスルに行く前、彼らは彼がそこに行くと確信していた。バイエルンは彼の状況を見て、将来的には二束三文で獲得できると考えるはずだ」
トリノでの厳しいスタートが現在のレンタル移籍を複雑にしている
ヴォルテマーデは、同じくFWのランダル・コロ・ムアニとともに、ユヴェントスでの生活に苦しい立ち上がりを強いられている。途中出場2試合でプレー時間はわずか44分にとどまり、3本のシュートはいずれも枠を捉えられていない。
レンタル移籍でチームを離れる前には、今季のニューカッスルで2試合に出場し、トッテナム・ホットスパー戦の2-0勝利で1アシストを記録していた。
ブラッセルは、ユヴェントスが前線の再構築に苦戦しており、その結果として2トップの両選手が本来の最高の状態を取り戻そうとしている状況にあると指摘した。
- Getty Images Sport
欧州での一戦を前に、FW陣の復帰が近づく
セリエAで序盤に苦しんでいるとはいえ、ヴォルテマーデは全盛期を迎えつつある中で、なお大きなポテンシャルを備えている。バイエルンは、正式オファーを出すかどうかを判断する前に、イタリアでのレンタル期間を通じてその成長を注意深く見極める意向だ。
このFWは、ユヴェントスがヨーロッパリーグ初戦でオランダのNECナイメヘンをホームに迎える一戦で、ビアンコネーリでのキャリアに弾みをつけたい考えだ。
欧州で力強いシーズンを送れば、大陸中の有力クラブからの関心が再燃する可能性がある。
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