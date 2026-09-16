欧州サッカー事情に詳しいアンディ・ブラッセル氏は、イングランドとイタリアでのここ最近の苦戦にもかかわらず、バイエルンが最終的にはウォルテマーデ獲得に成功するとの見方を示している。ドイツ代表の同選手はニューカッスル加入1年目のシーズンにプレミアリーグで8得点を記録したが、年明け以降は2得点にとどまり、移籍期限日にユヴェントスへ加入した。

ブラッセル氏は、バイエルンが以前は24歳の同選手を獲得できると確信しており、今ではより低い移籍金で獲得できる可能性があると示唆した。

「私は今でも、ウォルテマーデはいずれどこかの時点でバイエルンに行くと思っている」とブラッセル氏は説明した。「ニューカッスルに行く前、彼らは彼がそこに行くと確信していた。バイエルンは彼の状況を見て、将来的には二束三文で獲得できると考えるはずだ」