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Harry Kane Thomas Tuchel England 2026 World Cup NorwayGetty

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ケインとベリンガム欠場のイングランド、ムバッペ擁するフランス。トゥヘルとデシャンが大胆にローテーション。

フランス 対 イングランド
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W杯3位決定戦、通称「敗者決勝」で、スリー・ライオンズとエキップ・トリコロールは大幅に入れ替えたメンバーで臨む。だが、両チームには大きな差がある。

ワールドカップ準決勝でアルゼンチンに敗れた後、イングランド代表のトゥヘル監督は7つのポジションを変更した。

  • 土曜夜、マイアミのハードロック・スタジアムで行われた3位決定戦。イングランド代表は、水曜の先発からハリー・ケイン、ジュード・ベリンガム、ジョーダン・ピックフォードをベンチに置いた。トゥヘル監督はさらにリース・ジェームズ、ジョン・ストーンズ、エリオット・アンダーソン、アンソニー・ゴードンも外した。

    イングランドの先発：D・ヘンダーソン - クアンサ、コンサ、ゲヒ、スペンス - ライス（C）、エゼ - サカ、ロジャース、ラッシュフォード - トニー。

    これらの変更は怪我によるものではなく、ディフェンダーのティノ・リヴラメントとミッドフィールダーのジョーダン・ヘンダーソンを除き、招集された全選手が起用可能だった。

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  • Kylian Mbappe Didier Deschamps France 2026 World CupGetty

    デシャン監督の最後の挑戦――歴史的な得点記録を目指すムバッペ

    ディディエ・デシャン監督は火曜日のスペイン戦（0-2）の敗戦を受け、7人を交代させた。GKマイク・メイニャン、中盤の要アドリアン・ラビオ、FCバイエルンのマイケル・オリゼ、そしてレアル・マドリードのキャプテンで得点王キリアン・ムバッペのみが先発を維持した。 ムバッペは2つの部門で受賞または記録更新がかかる。 27歳の彼は現在8ゴールでリオネル・メッシと並んでおり、大会得点王と通算得点記録1位の両方を狙える。現時点では20ゴールでメッシ（21ゴール）に次ぐ2位。

    デシャン監督にとって、2026年W杯3位決定戦は代表監督としての187試合目であり、最後の試合となる。通算121勝を挙げている。 本大会では26試合中20勝。後任にはジネディーヌ・ジダンが内定している。2人は1998年フランス大会で選手として優勝を経験した。

    フランス先発：マイニャン - グスト、コナテ、ラクロワ、T・エルナンデス - ザイール＝エメリー、ラビオ - ドゥエ、シェルキ、オリゼ - ムバッペ。


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