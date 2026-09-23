バロンドール2026争いは、いよいよ佳境に入っている。世界サッカー界における最大の個人賞は、1946年創刊のフランスの老舗スポーツ誌『フランス・フットボール』が毎年授与しており、2024年からはUEFAとの協力のもとで運営されている。その年の暦年において、個人としての輝き、自身のチームでのパフォーマンス、そして試合に与えた影響力を基準に、その年の最優秀選手を表彰する賞だ。
ケインがトップ、続いてヤマル、エムバペ。クワラツヘリアは5番手止まり：バロンドールのオッズ
今年はピッチの外でも新たな動きがある。70年の歴史で初めて、この式典がパリを離れる。第70回の式典は2026年10月26日にロンドンで開催され、従来どおりのパリのシャトレ座では行われない。イングランドの首都が選ばれたのは偶然ではない。これは1956年に賞の記念すべき第1回を制したサッカー選手、スタンリー・マシューズへのオマージュだ。『France Football 』とUEFAにとって、トロフィーの節目の周年を象徴的に原点へ立ち返る形で祝う方法でもある。バロンドールは2025-2026年の暦年におけるパフォーマンスを評価対象とするため、主要な欧州リーグで終わったばかりのシーズンは、歴史的に数週間で下馬評を覆し得る大会であるワールドカップと同じだけ重みを持つ。
6月まで、オッズボードが示していた構図は今とは大きく異なっていた。ムバッペ、ハーランド、ヤマルが最前線を走り、メッシは50倍のオッズが付くロマンあふれるダークホースと見なされていた。だが、その後にアメリカがあり、ワールドカップはいつものように勢力図を書き換えた。主要リーグの開幕が目前に迫る中、ブックメーカー各社は2026年バロンドール受賞者のオッズを更新。前回はウスマン・デンベレが受賞したが、各社の見立てによる今年の二大本命はハリー・ケインとラミン・ヤマルとなっている。
主要ブックメーカーのバロンドールオッズでは、この権威ある個人賞の2026年版をめぐり、ラミン・ヤマルとハリー・ケインによる非常に拮抗した争いが描かれている。分析対象となった各社は、得点量産のシーズンに加え、イングランド代表の一員として極めて高いレベルのワールドカップを戦ったことを理由に、イングランド人FWを最大の本命に挙げている。 ただ、市場はまだ決定的な勝者を示してはいない。争いは依然として完全にオープンで、トロフィー授与まで行方が定まらない可能性もある。
現時点では、ブックメーカー各社の評価でイングランド人FWがわずかに優位に立っている。その背後にはキリアン・エムバペがつけており、オッズは6.00倍から7.50倍。フランスがワールドカップ制覇を逃したにもかかわらず、フランスの才能あふれるアタッカーは最終的な受賞候補の有力株の1人と見なされ続けている。主要な追走グループには、オッズが5.00倍前後のロドリ、そして7.50倍から10.00倍と評価されているリオネル・メッシも含まれる。一方で、その他の候補はやや離されている。前回受賞者のウスマン・デンベレは18.00倍から35.00倍、クビチャ・クバラツヘリア は平均12.00倍、ファビアン・ルイスは15.00倍から25.00倍、ジュード・ベリンガムは35.00倍から50.00倍となっている。さらに差があるのがアーリング・ハーランドで、50.00倍のオッズにより現時点ではアウトサイダーの位置づけとなっている。
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