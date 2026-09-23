現時点では、ブックメーカー各社の評価でイングランド人FWがわずかに優位に立っている。その背後にはキリアン・エムバペがつけており、オッズは6.00倍から7.50倍。フランスがワールドカップ制覇を逃したにもかかわらず、フランスの才能あふれるアタッカーは最終的な受賞候補の有力株の1人と見なされ続けている。主要な追走グループには、オッズが5.00倍前後のロドリ、そして7.50倍から10.00倍と評価されているリオネル・メッシも含まれる。一方で、その他の候補はやや離されている。前回受賞者のウスマン・デンベレは18.00倍から35.00倍、クビチャ・クバラツヘリア は平均12.00倍、ファビアン・ルイスは15.00倍から25.00倍、ジュード・ベリンガムは35.00倍から50.00倍となっている。さらに差があるのがアーリング・ハーランドで、50.00倍のオッズにより現時点ではアウトサイダーの位置づけとなっている。







