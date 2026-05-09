Getty Images Sport
翻訳者：
ケイナン・デイビスはカリアリの選手を「卑怯な人種差別主義者」と非難。ウディネーゼのチームメイトも「相手選手は二度とピッチに立つべきではない」と主張した。
デイビス氏、「卑怯な」人種差別的発言を非難
カリアリとウディネーゼの試合終盤、リーグ順位に大きな影響はない一戦で、デイビスは相手選手から「許しがたい言葉」を耳にし、冷静さを失って審判に介入を求めた。当初はイエローカードを受けたが、審判が理由を理解し処分は取り消された。
デイビスはSNSで怒りを示し、差別発言をしたと疑う相手の名前を公表。「試合中にこの人種差別的な臆病者が俺を『猿』と呼んだ。セリエAがどう対応するか、見てみよう」と語った。ウディネーゼは「恥ずべき出来事」として、選手に「最大限の連帯と支援」を表明した。
- Getty Images Sport
ドッセナ氏は疑惑を否定
ドッセナは直ちに声明を発表し、差別的発言を断固として否定した。彼は深い傷心を表明し、自身の価値観や育ち方に反すると強調。キャリアを通じて同僚にそのような振る舞いをしたことは一度もないと主張した。
「人種差別主義者と非難されるのは悲しく、傷つく。これは重大な告発であり、同僚にそんな侮辱を浴びせる考えは全くない」とドッセナは語った。「このような悪質な告発に立ち向かうのは初めてだ。私の文化や教育とは全く無関係だ」
ザニオーロが永久追放を求めている
騒動は当事者2人だけではなかった。ウディネーゼのニコロ・ザニオーロがインスタグラムに投稿し、カリアリの選手を痛烈に批判した。チームメイトが受けたとされる人種差別的言動に怒り、「そんな行為をする者にプロサッカー界に居場所はない」と主張した。
「今日、私の子どもたちを侮辱し、肌の色でチームメイトを侮辱する度胸を見せたあの同僚（もしそう呼べるなら）は、自らを恥じるべきであり、二度とピッチに立つべきではない」とザニオーロは書き込んだ。この発言で、イタリアサッカー当局がスポーツ司法を通じて調査する事態は避けられなくなった。
- Getty Images Sport
ウディネーゼは選手を守ることを誓う
ウディネーゼは、この問題を看過せず、事態が動くにつれてデイビス選手を支え続けるとしている。クラブは、イタリアサッカーの品位を損なう「嘆かわしい行為」だと非難し、疑惑が事実と確認された場合、正義が貫かれるよう「迅速な決着」を求めている。
カリアリのファビオ・ピサカーネ監督は、直ちにドッセナと話し合ったと認め、本人に確認したところ人種差別発言を否定したと述べた。サルデーニャのクラブは選手の無実を主張しているが、週末の試合を覆い隠すようなこの対立について、セリエAが明確な説明を行うよう求める圧力は高まっている。