カリアリとウディネーゼの試合終盤、リーグ順位に大きな影響はない一戦で、デイビスは相手選手から「許しがたい言葉」を耳にし、冷静さを失って審判に介入を求めた。当初はイエローカードを受けたが、審判が理由を理解し処分は取り消された。

デイビスはSNSで怒りを示し、差別発言をしたと疑う相手の名前を公表。「試合中にこの人種差別的な臆病者が俺を『猿』と呼んだ。セリエAがどう対応するか、見てみよう」と語った。ウディネーゼは「恥ずべき出来事」として、選手に「最大限の連帯と支援」を表明した。