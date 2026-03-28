ケイナン・デイヴィスの移籍市場：ウディネーゼのストライカーを巡り、ユヴェントスへの移籍をはじめ、夏に向けてどのような情報が浮上しているか

2桁得点を達成：1998年生まれのスティーブニッジ出身のこのセンターフォワードは、アストン・ヴィラ、ノッティンガム・フォレスト、ワトフォードでのプレーを経て、2023年にイタリアのウディネーゼに加入するまで、度重なる怪我に悩まされてきたが、キャリア初となる2桁得点を記録した。 リーグ戦での10ゴール3アシストという成績は、セリエAの得点ランキングでインテル・ミラノのラウタロ、コモのドゥビカスに次ぐ3位に位置づけている。言うまでもなく、彼の前任者であるベトやルッカと同様に、移籍市場からのオファーが殺到するのは時間の問題だろう。