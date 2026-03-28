2桁得点を達成：1998年生まれのスティーブニッジ出身のこのセンターフォワードは、アストン・ヴィラ、ノッティンガム・フォレスト、ワトフォードでのプレーを経て、2023年にイタリアのウディネーゼに加入するまで、度重なる怪我に悩まされてきたが、キャリア初となる2桁得点を記録した。 リーグ戦での10ゴール3アシストという成績は、セリエAの得点ランキングでインテル・ミラノのラウタロ、コモのドゥビカスに次ぐ3位に位置づけている。言うまでもなく、彼の前任者であるベトやルッカと同様に、移籍市場からのオファーが殺到するのは時間の問題だろう。
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ケイナン・デイヴィスの移籍市場：ウディネーゼのストライカーを巡り、ユヴェントスへの移籍をはじめ、夏に向けてどのような情報が浮上しているか
市場で話題になっていること
デイビスの契約は2027年に満了し、2028年まで延長するオプションが付いている。1月にはイタリア国内だけでなく海外、特にトルコからも複数のクラブがウディネーゼに接触してきた。ユヴェントスの名前も挙がっていたが、ファブリツィオ・ロマーノのYouTubeチャンネルでマッテオ・モレットが報じているように、現時点では具体的な交渉は行われていない。 この話題は、5月中旬頃に再び関心を持つクラブの議題に上る見込みだ。
「彼のような人はいない」
「デイビスは、チームにとってどれほど重要な存在であるかを改めて証明してくれた。チームには彼と同じ特徴を持つ選手はいない」。ウディネーゼのコスタ・ルニャイッチ監督は、3月2日の第27節フィオレンティーナ戦での勝利後、このストライカーを擁していることがいかに大きな違いを生むかを強調した。 実際、ウディネーゼはこのエースストライカーが負傷で欠場していた期間に3連敗を喫していた。